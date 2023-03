La Fundación Adecco estrena nuevo centro de formación para capacitar a personas en riesgo de exclusión en sectores estratégicos

Se formarán en competencias y profesiones de alta demanda de empleo como el desarrollo web, la programación Java, el análisis de datos o la ciberseguridad. Estas formaciones suelen resultar extremadamente técnicas, complejas y costosas para las personas vulnerables o en situación de exclusión social Gracias a la subvención concedida por de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Adecco ha estrenado un nuevo centro de formación, con el propósito de capacitar a las personas con mayor riesgo de exclusión en sectores estratégicos generadores de empleo.

La apertura de este nuevo centro formativo se produce en un contexto de gran complejidad, en el que la formación, especialmente en nuevas tecnologías y competencias digitales, constituye el gran motor para que los profesionales puedan encontrar un empleo sostenible en el tiempo. Actualmente, la demanda de profesionales con competencias como el desarrollo web, la programación Java, el análisis de datos o la ciberseguridad, aumenta de forma imparable. Sin embargo, determinados segmentos de la población encuentran dificultades mayúsculas para capacitarse en estas áreas, ante unas formaciones que, habitualmente, resultan extremadamente técnicas, complejas y costosas. Es el caso de personas desempleadas de larga duración, mayores de 55 años, con discapacidad, al frente de una familia monoparental, mujeres víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión social.

Así, el nuevo centro de formación, que se ubica en la calle Corazón de María de Madrid, nace con el espíritu de convertirse en un trampolín hacia el empleo estable, de modo que las personas con más dificultades laborales puedan acceder y consolidarse en los nuevos nichos de empleo.

Las primeras formaciones han arrancado este mes de marzo y capacitarán, hasta el mes de julio, a 40 personas en riesgo de exclusión en desarrollo web, ciberseguridad y análisis de datos. Los cursos se reanudarán en septiembre formando en programación Java, desarrollo web y ciberseguridad, a 63 alumnos.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: "La verdadera política tractora del país es la formación y no podemos dejar atrás a aquellas personas que encuentran barreras adicionales en su acceso al empleo. Muy al contrario, es necesario habilitar espacios y recursos que equiparen su formación y conocimientos a los del resto de la población, para que puedan competir en condiciones de igualdad. En este nuevo centro, que hemos podido abrir gracias al apoyo de la Agencia para el Empleo, les ofreceremos una formación altamente especializada y orientada a sus necesidades, que garantice su acceso a los nichos emergentes".

La inflación podría pulverizar todos los récords de pobreza: "hay que mitigar sus efectos"

Actualmente, las cifras dibujan un panorama no demasiado halagüeño para los profesionales en búsqueda de empleo, especialmente si ya encontraban dificultades añadidas en tiempos de bonanza económica.

No en vano, el encarecimiento de los costes de producción está pasando factura a las empresas, que ven mermada su capacidad para contratar personal, incrementándose la competencia y menguando las oportunidades profesionales de las personas en riesgo de exclusión. Como muestra de esta realidad, en el último trimestre de 2022 se destruyeron 81.800 puestos de trabajo. Una cifra que deja fuertes indicios de que el número de personas vulnerables se incrementará en 2023.

Asimismo, el efecto inflacionista – encarecimiento de bienes y servicios básicos- se expresa con especial intensidad en las personas con más dificultades laborales y amenaza con disparar el índice de pobreza y exclusión, que actualmente se sitúa en un 27,8%. "Si no reforzamos las medidas de acompañamiento y formación, la exclusión social podría seguir creciendo y alcanzar a un tercio de la población. Es necesario mitigar los efectos de un aumento del coste de vida que podría pulverizar todos los récords de pobreza y, por ello, ampliamos nuestra red de atención a las personas con más dificultades, capacitándolas y mejorando su empleabilidad"- aseguraFrancisco Mesonero.