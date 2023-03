Las diferencias entre un perro de compañía, de apoyo emocional y de asistencia, por la Asociación Española de Perros de Apoyo

Además de ser una parte esencial de una familia, los perros pueden llegar a ser determinantes para garantizar el bienestar en personas con alguna condición médica específica. Las personas con baja visión, con movilidad reducida o con alguna discapacidad física son las que más han encontrado en los animales de servicio un apoyo para facilitar su día a día. En la actualidad, pacientes con trastornos asociados a la salud mental o a la estabilidad anímica también sienten en los animales una gran fuente de apoyo emocional.

Para la Asociación Española de Perros de Apoyo (AEPA), el reconocimiento de la labor de los animales en determinadas situaciones ha favorecido el avance en el diseño de los adiestramientos más certeros, innovadores y efectivos que ayudan a las personas a mejorar su calidad de vida. Por tal motivo, AEPA considera necesario que las personas entiendan las principales diferencias entre perros de compañía, perros de apoyo emocional y perros de asistencia.

Salud y animales Los perros de compañía son todos aquellos que viven en un hogar y se convierten, poco a poco, en parte de la familia. Dentro de esta categoría se pueden incluir todos los canes que conviven con sus dueños como mascotas y que no están entrenados para desempeñar una labor diferente a la compañía cotidiana.

Los perros de apoyo emocional, por su parte, son todos aquellos que con su sola presencia, le ofrecen a sus propietarios la fortaleza y tranquilidad necesaria para sobrellevar su día a día. En principio, estos animales no necesitan un entrenamiento específico para ayudar al bienestar de sus dueños y solo hace falta una orden médica para permitir su acceso a espacios con el paso restringido a animales como cabinas de avión, algunas zonas de restauración o centros de atención sanitaria. Aunque no es obligatorio, desde AEPA creen necesario un adiestramiento específico que asegure el buen comportamiento del perro ante cualquier situación y recomiendan hacerlo a manos de profesionales especializados.

Asistencia canina de la mano de AEPA Los perros de asistencia, en cambio, son aquellos animales adiestrados y entrenados para cumplir tareas específicas que su dueño no puede desempeñar. En este grupo se encuentran los perros guía, de servicio, de alerta médica, de autismo y de aviso.

Estos perros están entrenados para alertar ante emergencias médicas, para preservar la integridad física de personas con trastornos del espectro autista, para avisar de determinados sonidos como el de una alarma, incluso para ayudar a abrir la puerta o apagar la luz cuando su dueño se mete en la cama. En definitiva, los perros de asistencia están entrenados para facilitar el día a día a su guía.

AEPA está reconocida como entidad de adiestramiento de perros de asistencia de Castilla-La Mancha y está capacitada para educar perros de compañía, preparar perros de apoyo emocional y adiestrar perros de asistencia. Quienes necesiten más información sobre el tema o estén interesados en educar o adiestrar a un perro para una finalidad concreta, pueden contactar con ellos a través de su página web.