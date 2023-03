Impactar en el ámbito de la abogacía y el Derecho Digital y Mercantil con un podcast

El podcast se ha consolidado en los últimos años como uno de los formatos informativos y de entretenimiento favoritos para la sociedad. Su versatilidad y su capacidad para tratar temas de cualquier índole de forma cercana, pero profesional y entendible para todos, ha permitido a muchos profesionales y empresas de distintos sectores conectar con su público objetivo de manera personalizada. Tal es el caso de Jack Viamonte Samper, creador de 3 podcasts de abogacía muy particulares.

- Considerando la constante evolución e innovación en el entorno digital ¿Cómo se pueden complementar la tecnología y el sector legal?

Creo que la innovación tecnológica supone un desafío y una oportunidad para el sector legal, con el que se puede complementar de diversas formas.

A fin de explicar mi punto de vista, me centraré en el trabajo diario de los abogados, donde el factor humano es fundamental en toda la cadena de valor. Si nos fijamos en lo esencial, observaremos que, además de los conocimientos jurídicos (que son imprescindibles), el tiempo es el recurso más preciado de estos profesionales que, a menudo, se ven atrapados en procesos que conllevan una gran dedicación y aportan poco valor añadido al cliente.

En este escenario es donde cobra mayor relevancia la legaltech, esto es, la tecnología aplicada al derecho, que nos ofrece diversas herramientas basadas en el big data, la inteligencia artificial, el blockchain o el cloud computing, entre otras, que complementan el trabajo de los profesionales del sector, generando una transformación positiva para estos y sus clientes.

Respecto a los primeros, estas tecnologías les permiten, por ejemplo, optimizar procesos, automatizar tareas, acceder a recursos desde cualquier lugar, colaborar con otros profesionales de forma remota y, lo más importante, enfocar su atención en aquellas tareas donde aportan mayor valor; estas son las que requieren de aplicar el sentido común, la capacidad de análisis y el razonamiento lógico para dar soluciones creativas y efectivas a los problemas de los clientes. Asimismo, los segundos se benefician de un asesoramiento legal más ágil, transparente y personalizado, lo que conlleva una mayor satisfacción.

- En la actualidad; ¿qué impacto puede tener un podcast como herramienta para el desarrollo de nuevos negocios?

Un podcast puede tener un gran impacto en el desarrollo de nuevos negocios, ya que le posibilita al emprendedor posicionarse como una referencia en su sector mediante la creación y difusión de contenido de valor personalizado y adaptado a su público objetivo.

Aunque los podcasts llevan varios años siendo populares, en la actualidad somos testigos de su consolidación en el mercado, lo que ha venido motivado por los abundantes casos de éxito de negocios que buscando diferenciarse de la competencia han confiado en este formato.

Mediante un podcast, una empresa puede generar confianza y credibilidad en su potencial cliente, gracias a que este tiene la posibilidad de interactuar con el contenido, dar su opinión y sugerir mejoras. Esto se traduce en que el cliente se siente parte del negocio y, en consecuencia, se va creando una comunidad fiel y comprometida con los valores de la marca.

Además, no debemos olvidar que los podcasts también pueden ser una fuente de ingresos por

sí mismos si se monetizan mediante patrocinios, publicidad o suscripciones.

En definitiva, considero que las características del formato combinadas con una estrategia de comunicación clara, trabajada y sostenida permiten a cualquier negocio tener más alcance y visibilidad, posicionarse en su nicho de mercado y conseguir una mayor conversión y fidelización de clientes.

-¿Por qué “dos podcast y medio” y no un solo podcast para todo?

Cuando tuve la idea de crear un podcast, pensé en hacer un único programa enfocado en el sector legal. Sin embargo, durante una conversación que tuve con mi productora, Ronja, llegamos a la conclusión de que mi experiencia personal y profesional era tan diversa que no debía enfocar mi mensaje exclusivamente en el sector legal, ya que podíamos abordar de forma más efectiva las diferentes temáticas en tres podcasts distintos. Así nacieron "Migramos", "Haz algo con esto" y "7 lunes 7 miedos".

"Migramos" es el podcast que más me emociona y con el que tengo una conexión especial debido a mi historia como migrante. Es una medicina que me ha permitido sanar las heridas que dejó este proceso en mí y en mi familia, en gran parte por desconocimiento y falta de referentes de éxito, así como por prejuicios.

Con “Migramos” buscamos inspirar a los oyentes a través de las historias de éxito de los entrevistados, que son migrantes de distintos rincones del mundo. La migración siempre ha estado mal representada en el imaginario colectivo, ya que suele asociarse con problemas familiares y sueños frustrados. Por eso decidimos tomar el pincel y darle color a través de las historias de personas que nos demuestran que la migración puede tener una cara amable, inspiradora, y de reinvención.

"Haz algo con esto" es un podcast legal que no habla de leyes. Es un espacio donde se comparten consejos, experiencias y soluciones para animar a los profesionales del derecho y profesiones afines a desarrollar las tan necesarias soft skills, esas habilidades interpersonales que se relacionan con la inteligencia emocional y la capacidad de adaptarse a diferentes contextos y personas, y que complementan a las hard skills, que son los conocimientos técnicos y específicos de una profesión. Para ello, en cada temporada invitamos a un experto en algún tema relacionado con el crecimiento personal, el liderazgo, la comunicación o el emprendimiento.

"7 Lunes 7 Miedos" nació de mi propio camino de autoconocimiento y lo hemos enmarcado bajo el paraguas de "Haz algo con esto", como un spin-off enfocado en el crecimiento personal. El formato en este caso es de micropodcast, ya que cada episodio tiene una duración máxima de 7 minutos. Se trata de un espacio en el que se ofrecen al oyente pequeñas píldoras de información sobre mentalidad, soft skills y emprendimiento, siempre de la mano de expertos invitados. En la última temporada, por ejemplo, hablamos sobre “cómo construir tu estilo de vida ideal”, y contamos con la participación de Nacho Mühlenberg, quien es un empresario, inversor, autor del libro Dinerograma, formador y podcaster de renombre.

- En el caso de “7 lunes, 7 Miedos” ¿Cómo impacta el contenido de manera personal? ¿Hay un cambio de pensamiento personal antes y después de cada capítulo?

Por supuesto que hay un cambio de pensamiento a nivel personal. Cada episodio de "7 lunes 7 Miedos" representa una sacudida a mis creencias y prejuicios. Desde distintas perspectivas, abordamos los temores que nos acompañan y las limitaciones que nos autoimponemos, impidiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial y privándonos de la posibilidad de vivir la vida que queremos. Afortunadamente, los invitados nos ofrecen herramientas para combatir esos miedos, crecernos ante las adversidades y confiar en nosotros mismos. Sin embargo, la verdadera virtud radica en hacer algo con esa información, en utilizar dichas herramientas, ya sean las que nos recomiendan los invitados u otras que descubramos por nuestra cuenta. El cambio está en la acción.

¿Cómo se logra tratar un tema tan rígido como es el ámbito legal de una manera amena y disruptiva?

En primer lugar, utilizamos un lenguaje cercano y coloquial para comunicarnos, con el objetivo de captar la atención de los oyentes. En nuestro podcast "Haz algo con esto", abordamos temas de interés y actualidad para los jóvenes juristas, como las nuevas tendencias del sector, las oportunidades de desarrollo profesional y los retos personales que implica la profesión, todo ello con total transparencia. Sin embargo, el elemento diferenciador reside en la calidad y generosidad de nuestros invitados, quienes nos brindan sus experiencias, anécdotas y consejos prácticos para que podamos aprender de sus aciertos y errores. Me gusta pensar que con esta fórmula conseguimos crear un espacio de aprendizaje dinámico, interactivo e inspirador que rompe con los estereotipos y las limitaciones tradicionales del ámbito legal.

¿Cómo definirías a tu público oyente?

Aunque el público de estos pódcasts es muy diferente entre sí, considero que los oyentes tienen en común el hecho de que son personas interesadas en el autoconocimiento que buscan mejorar su calidad de vida, alcanzar sus objetivos vitales. Dispuestas a invertir tiempo y recursos en su propio crecimiento y desarrollo personal, curiosas y abiertas a nuevas ideas y perspectivas que les ayuden a mejorar su realidad.

Para terminar, ¿Por qué crees que el formato podcast se está posicionando en una gran tendencia en todos los sectores?

Creo que el formato de podcast es tendencia en todos los sectores por sus muchas ventajas, tanto para los creadores como para los consumidores de este tipo de contenidos.

Lo mejor, es que es un formato íntimo y directo que crea comunidades. Los oyentes se sienten más cercanos a los podcasters porque, por lo general, pueden participar en debates e interactuar directamente con los creadores. Además, se adapta a las necesidades de la sociedad contemporánea, ya que es un material que se puede escuchar cuando y donde uno quiera, sin depender de horarios o emisiones en directo, basta con tener un dispositivo compatible con conexión a internet.

Su éxito también se debe a la gran variedad de contenido disponible. En las distintas plataformas se pueden encontrar podcasts sobre cualquier tema que a uno le apasione o le intrigue, desde novelas de crimen y misterio hasta de educación y humor.

Para finalizar, destacaría que es un formato que permite a los creadores profundizar en temas que en otras plataformas se ignoran o se tratan superficialmente. Es cada vez más frecuente encontrar podcasts que tratan asuntos complejos o que se especializan en áreas concretas, por ejemplo, hay todo un podcast dedicado a un famoso actor que se llama (el podcast) “Denzel Washington Is The Greatest Actor Of All Time Period”.