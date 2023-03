Crystal Retinal Ceramide Eye, de Medik 8, el nuevo contorno de ojos antiedad de alta efiacia apto para todo tipo de pieles

Después de triunfar con Crystal Retinal, un producto ya considerado como de culto, ahora Medik8 lanza su versión en contorno de ojos. El primer tratamiento con retinal de potencia clínica del mercado y con diferentes porcentajes para hacer las delicias de, incluso, las pieles más sensibles El primer contorno de ojos con un retinaldehído de potencia clínica. Quien sabe de belleza, conocerá Crystal Retinal, un producto ya considerado de culto por haberse convertido en el salvavidas de muchas pieles y, sin lugar a duda, la estrella insignia de la firma Medik8. Reduce los signos visibles de la edad, seborregula la piel, hidrata en profundidad, calma, tiene un componente antibacteriano… ¿qué más se le puede pedir? Nada, pero faltaba su versión en contorno de ojos y ya está aquí.

Su nombre no lleva a confusión: Crystal Retinal Ceramide Eye incluye retinal, ceramidas y es perfecto para el área del contorno de los ojos. Por primera vez, el ingrediente número uno para el cuidado de la piel de Medik8, el retinaldehído, se ha estabilizado y potenciado a una fuerza clínica y se ha combinado con ceramidas y esferas de relleno de ácido hialurónico. Y no todo queda ahí ya que, para responder a las diferentes necesidades, está disponible en tres potencias diferentes, sirviendo así a los distintos grados de preocupación.

¡Es un producto alucinante! Es la solución todo en uno para el cuidado de los ojos durante la rutina de noche. Está clínicamente probado para reducir la apariencia de patas de gallo, arrugas, deshidratación e hinchazón* sin dejar de ser suave con la delicada área de los ojos**.Es la solución ideal y especializada para aquellos con signos visibles de sequedad y envejecimiento alrededor de los ojos, así como para cualquier persona que busque optimizar su rutina de cuidado de la piel y prevenir el efecto del paso de los años.

Crystal Retinal Ceramide Eye 3 - 53€, 15ml

Crystal Retinal Ceramide Eye 6 - 68€, 15ml

Crystal Retinal Ceramide Eye 10 - 85€, 15ml

Un producto con ciencia y conciencia

Especialmente formulado para su uso en el área de los ojos, Crystal Retinal Ceramide Eye presenta retinaldehído de doble encapsulamiento, el sistema de administración más suave de Medik8 hasta la fecha para asegurarse de que cualquiera lo puede usar. El sistema combina retinaldehído encapsulado con ciclodextrina (cristal) con retinaldehído encapsulado con microesponjas para asegurar la liberación ultra lenta de la energía retiniana y así obtener resultados efectivos pero no irritantes.

La fórmula se estabiliza aún más con el complejo de aceite de semilla de zanahoria de Medik8, así como con un innovador sistema de estabilidad que consiste en un embalaje sin aire con una válvula de retención y un acabado de aluminio, todo lo cual evita que el oxígeno y la luz UV degraden la fórmula. Mientras tanto, una boquilla de cánula garantiza una aplicación y dosificación precisas para ayudar a prevenir el desperdicio de producto.

La fórmula perfectamente estructurada también es ligera y de rápida absorción para reducir cualquier migración del producto y la posible irritación. Con un solo uso, el 94% mostró una mejoría de aspecto clínico en el aspecto de las arrugas alrededor de los ojos*.

Los ingredientes hablan por sí solos

Retinaldehído estabilizado de doble encapsulación: Administrado a través de un sistema de doble encapsulación para minimizar la irritación potencial, esta innovadora forma de vitamina A proporciona resultados visibles que desafían la edad 11 veces más rápido que el retinol tradicional.*** El área de los ojos se queda instantáneamente más suave y brillante con una textura más refinada.

Ceramidas: Se encuentran de manera natural en la barrera de la piel para asegurar que la hidratación queda bloqueada. Las ceramidas penetran en la piel para infundirla con una rica nutrición mientras reconfortan y apoyan la delicada área de los ojos.

Esferas de relleno de ácido hialurónico: Esferas hidratantes de última generación que ofrecen resultados de suavizado instantáneos. Antes de la aplicación, las esferas se deshidratan, pero una vez en la piel, se llenan de humedad, expandiéndose dentro de la profundidad de las líneas y arrugas para proporcionar un efecto de relleno visible.

Extracto de manzanilla (Bisabolol): Derivado de la familia de las margaritas, el extracto de manzanilla es un antioxidante natural con propiedades antiinflamatorias que trabaja para proteger, reconfortar y calmar visiblemente la piel delicada.

Los impresionantes resultados:

Reduce el aspecto de las ojeras** y minimiza la hinchazón* Ilumina, suaviza y hace lifting visiblemente el área de los ojos** Mejora la firmeza alrededor del área de los ojos** "Sabemos que la piel de alrededor de los ojos es diferente de la piel del resto del rostro; es más delgada, más seca y propensa al movimiento muscular. Suele ser una piel más sensible, en constante necesidad de reposición de hidratación y es más probable que forme arrugas antes. Hemos optimizado cuidadosamente nuestra fórmula para aprovechar el poder de la molécula de la retina de una manera que realmente beneficie a los ojos", detalla, Daniel Isaacs, director de Investigación de Medik8.

El 100% de las pieles sensibles encontraron que Crystal Retinal Ceramide Eye 3 es suave con el área delicada de los ojos.**

¿Cómo se usa?

Después de la limpieza por la noche, aplica Crystal Retinal Ceramide Eye alrededor del área de los ojos, evitando los párpados. La aplicación debe introducirse gradualmente. Úsalo dos veces por semana durante las primeras 2 semanas, cada dos noches durante las próximas 2 semanas y, luego, todas las noches. Siempre usa protector solar por la mañana.

¿Por qué potencia empezar? "Recomiendo que los nuevos usuarios comiencen en Crystal Retinal Ceramide Eye 3, mientras que los usuarios habituales de Crystal Retinal para rostro pueden igualar la fuerza de Crystal Retinal Ceramide Eye con su fórmula facial actual. Se recomienda realizar pruebas de parche antes de su uso en la zona del cuello. Es decir, aplicar un poco en una zona no muy visible para asegurarnos que la piel no reacciona", cuenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik9. ¿Otro apunte? Es 100% vegano.