Expertas del sector de la belleza de marcas como Boutijour y Perricone MD hablan sobre los tres ácidos que no exfolian y que son necesarios para la piel

En belleza, en muchas ocasiones, no todo es lo que parece, ya que muchos principios activos aunque lleven delante la palabra ácido no exfolian ‘Nada es lo que parece’ podría ser el título de una película o de un libro, que, por cierto, lo es, pero también se podría aplicar al mundo de los ácidos de uso cosmético porque existe la tendencia a pensar que todos ellos exfolian, pero no es no es así. Uno de los más conocidos es el ácido hialurónico, pero no es el único. Hay tres tipos de ácidos que pueden hacer mucho más por la piel de lo que se piensa.

¿Qué es un ácido?

Antes de entrar en materia, es importante que aprendamos qué es un ácido para entender por qué algunos exfolian y otros no. "Podríamos decir que un ácido es una sustancia química que tiene la capacidad de donar protones (iones de hidrógeno) cuando se disuelve en agua o en aceite -dependiendo el ácido-, y cuando tienen un pH menor a 7", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD.



Sobre la piel, los ácidos pueden tener diferentes efectos y dependerá, sobre todo, de la composición y de la concentración. "La función de los ácidos sobre la piel puede ser muy distinta. Los hay que ayudan a exfoliar la piel, es decir, eliminan las células muertas y las impurezas de la superficie y la dejan más suave y luminosa. Estos, normalmente, pueden mejorar la textura y la apariencia a la vez que aumentan la producción de colágeno y elastina y colaboran en la mejoría de las líneas finas de expresión y arrugas, pero no todos ellos cumplen con esta función o no al 100%", aclara Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

¿Unos ácidos que exfolian y otros que no?

Entre ácidos que exfolian, los más populares son los ácidos alfa hidroxi (AHA) y ácidos beta hidroxi (BHA) y, desde no hace mucho, los poli hidroxi (PHA). "Dentro de los AHA, se encuentran el ácido glicólico y el ácido láctico, que son solubles en agua y trabajan para eliminar las células muertas de la piel y mejorar la textura y luminosidad, mientras que los BHA, como el ácido salicílico, son solubles en aceite y tienen una acción exfoliante similar pero más suave con la piel, además de capacidad de penetrar en los poros y limpiar el exceso de aceite y las impurezas. Los polihidroxiácidos son perfectos para pieles más sensibles ya que exfolian de manera más gentil", explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga, responsable técnica de Ambari.



Y, en el grupo de los ácidos que no exfolian, el ácido hialurónico es el rey absoluto."El más conocido de los ácidos que no exfolian es el ácido hialurónico, que es muy hidratante, pero hay otros ácidos que pueden ser muy beneficiosos para la piel como o el ácido ferúlico y el ácido alfa-lipóico, que son grandes antioxidantes", añade Ana Yuste, responsable de formación de Aromatherapy Associates.

Cómo hacer un buen uso del ácido ferúlico

Presente en las semillas de girasol, las hojas de té verde y el arroz, el ácido ferúlico es conocido por ser un importante antioxidante. "Ayuda a proteger la piel de los radicales libres, que surgen por moléculas inestables que pueden dañar las células de la piel y acelerar el proceso de envejecimiento, además de que reduce las manchas y colabora en inhibir la producción de melanina. También mejora la textura de la piel, porque estimula la producción de colágeno y elastina, que son las encargadas de mantener la piel firme y elástica, y reduce la apariencia de arrugas y líneas finas", señala Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.



Sin embargo, como apostilla Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, "también protege la piel de los daños causados por los rayos UV del sol y, al combinarse con la vitamina C y la vitamina E, el ácido ferúlico también puede hacer función de protector solar natural, reforzando a ambas".

Súper C Ferulic, de Medik8, es perfecto para quienes buscan acabar con los problemas de pigmentación y proporcionar un golpe de efecto antiedad. Incluye vitamina C potenciada con vitamina E y ácido ferúlico. 82€ en Medik8.es

Cómo funciona el ácido alfa-lipóico

Aunque también es un potente antioxidante, a diferencia del ácido ferúlico, el alfa-lipólico está presente de forma natural en las células del cuerpo. "Este ácido contribuye a que se reduzcan las arrugas finas y las líneas de expresión en la piel madura, por eso es un habitual de los productos de belleza antiedad. También trabaja para reducir la inflamación en la piel, calmar el enrojecimiento y mejorar ese tipo de pieles que se ven apagadas, como sin vida. Y eso se debe a que, tras su aplicación, aumenta la circulación sanguínea y, por lo tanto, la piel se acaba viendo más saludable", explica Raquel González, la responsable de formación de Perricone MD.



Vitamin C Ester Photo-Brightening Moisturizer Broad Spectrum SPF 30, de Perricone MD, es una crema hidratante de absorción rápida, libre de aceite y con SPF que ofrece poderosos beneficios antioxidantes que ayudan a minimizar la aparición de arrugas e imperfecciones. Además se completa con ácido alfa-lipoico. 77,25 € en Perricone MD

Lo que el ácido hialurónico puede hacer por la piel

El secreto de las pieles bien hidratadas y con efecto relleno está en el ácido hialurónico, que es la celebrity de los ácidos. Allá donde mires, ¡está él! Y no es de extrañar porque tiene la capacidad de retener la humedad en la piel y proporcionar más de 1.000 veces su propio peso en agua. "Aporta humedad a diferentes niveles cuando se trabaja con distintos pesos moleculares, hidratando en profundidad y consiguiendo que la piel del rostro esté más suave y con mayor volumen. Asimismo suaviza la apariencia de las líneas finas y arrugas", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



También, como añade Bella Hurtado, directora de educación de Boutijour, "proporciona elasticidad de la piel y, así, se ve más firme y tonificada".

En versión suero, se puede tratar la piel con ácido hialurónico con Midnight Renewal, de Omorovicza. De noche y muy rico, además de ácido hialurónico, contiene retinal y frena el estrés de la piel con microalgas bioactivas. 170 € en Purenichelab.com

Y, para el contorno de los ojos, Lotus Melight Eye Patch, de Boutijour. Estos parches hidratan con ácido hialurónico y son iluminadores, trabajan las manchas y poseen efecto de relleno de arrugas y finas líneas. Son una grandísima opción para reducir los signos de fatiga y descongestionar la mirada, ya sea porque se hable de bolsas u ojeras oscuras. 63 € en Purenichelab.com