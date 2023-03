La revolución tecnológica llega a las compañías de seguros de la mano de Kairos

Una de las principales demandas del mercado asegurador y de la industria del renting, sin olvidarse del resto compañías que tienen necesidad de estos servicios de alquiler para empresas o flotas, es contar con la posibilidad de agilizar y sistematizar diferentes tareas relacionadas con las actividades de las redes externas que trabajan para ella. Tareas tales como la verificación de riesgos, la peritación tanto de diversos como de riesgos industriales y de autos, reparadores externos y talleres de autos, así como la defensa jurídica y las reclamaciones, no disponen de una herramienta que permita la gestión, control y monitorización de estas actividades, además en una herramienta que aglutine a todas ellas.

Para ello, Kairos ha desarrollado una plataforma de gestión de redes y servicios que se está convirtiendo en una referencia para las compañías y los profesionales del sector.

Una plataforma de gestión adaptable a cada negocio Con todas las funcionalidades integradas en una sola plataforma para la gestión de redes y servicios, además de una arquitectura que permite la adaptación y personalización según las necesidades de cada cliente, Kairos ofrece una herramienta tecnológica de gran valor para el mercado asegurador y del renting.

Esta plataforma sirve como nexo entre las compañías y los profesionales, facilitando el trabajo y la gestión, con accesos para que las empresas clientes puedan consultar los expedientes al detalle, conociendo en tiempo real la situación de cada expediente, enviar mensajes a los profesionales proporcionando además diferentes estadísticas para conocer los profesionales más eficientes, comparar estándares de calidad de cada uno de ellos, todo esto con gráficas de análisis amigables y fáciles de interpretar permitiendo la exportación de los datos a cualquier otro sistema, ayudando a mejorar la toma de decisiones

De este modo, esta solución permite a cualquier profesional conectarse fácilmente desde todo tipo de dispositivos para acceder a información que le proporciona la compañía, interactuar con ella y realizar su trabajo integrando informes, fotos, vídeos y comentarios, todo ello en tiempo real. Destacar que la herramienta integra adicionalmente en su sistema los módulos de video y fotoperitación.

Otro valor añadido que aporta Kairos al sector Contar con la herramienta de gestión de Kairos no solo transforma la experiencia de los clientes, facilitando la labor de los profesionales y de las empresas a través de la incorporación de múltiples funcionalidades, sino que permite el acceso a las redes propias de la firma.

Kairos gestiona además sus propias redes que puede poner a disposición de las compañías. Las mismas están conformadas por 400 talleres de autos, motocicletas, autocares y vehículos industriales, más de 100 peritos de autos y de seguros diversos, 25 peritos de riesgos industriales y 150 abogados, los cuales cuentan con una vasta experiencia en el mercado asegurador y del renting.

De este modo, Kairos busca crear un ecosistema de profesionales que abarque las necesidades de las entidades aseguradoras y de renting, incluso trasladando el know how a otros sectores de actividad. Con un equipo multidisciplinar compuesto por más de 15 expertos, además de la colaboración de su socio tecnológico para alcanzar los objetivos planteados con cada cliente.

Kairos es una de las mejores alternativas para las compañías del mercado asegurador y del renting (sin dejar de lado empresas de alquiler o flotas) a la hora de gestionar de forma integrada, eficiente y sencilla las diferentes tareas que se presentan diariamente relacionadas con las redes de profesionales que las apoyan. Importante destacar que los objetivos últimos son dos: ayudar a las compañías a mejorar la calidad ofrecida a sus clientes finales y reducir los costes.