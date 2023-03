Fitovademécum, la plataforma para mantenerse al día con las fichas oficiales del Ministerio de Agricultura

El registro fitosanitario garantiza que los productos fitosanitarios o también conocidos como agroquímicos empleados en la agricultura sean seguros tanto para los trabajadores del campo como para los consumidores de los productos agrícolas.

También ayuda a prevenir la contaminación del medioambiente y asegura que los productos agrícolas se produzcan de manera sostenible. Fitovademécum es una herramienta online de vigilancia para que las empresas dedicadas al sector agrícola estén informadas sobre la base de datos completa de los productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura.

Un amplio portafolio de servicios Fitovademécum es una plataforma completa debido a que ofrece diversas soluciones con el principal objetivo de que las empresas dedicadas a la agricultura cumplan con la legislación del uso de productos fitosanitarios en el campo.

Por un lado, esta página está adaptada bajo un sistema de consultoría inteligente, por tanto, el usuario podrá consultar de forma personalizada los artículos, cultivos, plagas u otros criterios, guardándolos directamente en su perfil. De esta manera, el propio usuario configurará el sistema de alertas de cambios de las fichas oficiales del Ministerio de Agricultura para que siempre esté actualizado de cualquier modificación.

Por otro lado, Fitovademécum entrega una hoja de vida de todos los productos sanitarios, incluyendo tanto los vigentes como los no vigentes. Estos están ordenados por fecha de modificación y producto para facilitar interpretación del usuario y con el propósito de entregar una información completa.

Por qué es importante conocer el registro fitosanitario Los agricultores en España deben conocer el registro fitosanitario porque es un requisito legal para poder utilizar productos fitosanitarios en sus cultivos. El registro fitosanitario es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo para autorizar la comercialización y el uso de los agroquímicos en el territorio español. Para obtener el registro, aquellos artículos deben pasar una serie de pruebas y controles rigurosos para evaluar su eficacia y seguridad.

En caso de que autónomos o empresas agrícolas que empleen productos fitosanitarios que no estén registrados en España, estarán incurriendo en una infracción administrativa y, en consecuencia, enfrentarán sanciones económicas. Además, el uso de agroquímicos no registrados significa un riesgo para la salud humana y el medioambiente.

En ese sentido, Imeanticipa, una empresa de consultoría de inteligencia competitiva, ha desarrollado Fitovademécum. Esta plataforma fue elaborada técnicamente gracias al conocimiento recolectado durante más 15 años de la trayectoria de Imeanticipa y el asesoramiento de empresas y entidades públicas para el diseño de una herramienta efectiva.

Fitovademécum ofrece distintos planes para que los interesados elijan aquel que más les convenga, tales como: personal, para profesionales con pocos cultivos o pequeñas empresas; profesional, dirigido a empresas medianas con número considerable de cultivos; y corporativo, diseñado para grandes compañías.

Asimismo, es posible contratar un plan de prueba gratuito para que el usuario conozca todos los beneficios que otorga esta plataforma.