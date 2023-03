La colección de monturas ESSENTIAL se reinventa esta primavera

En exclusiva en las ópticas de Cione, llegan 28 modelos que incluyen novedades absolutas, pero también un restyling de las gafas que más se vendieron en 2022. Por otra parte, esta primavera llega también la nueva colección de entrada de precio CIONE ONE, la más económica de la marca, que además es biodegradable En marzo de 2023, Essential, la línea de básicos de Cione, relanza su oferta de monturas en las ópticas de la cooperativa con 28 modelos, 18 en su colección de adulto, 5 con clip-on y otros 5 en su colección cadete.

ESSENTIAL ADULTO es la colección más comercial de la marca. Además de incluir nuevos modelos de cara a la primavera de 2023, también tienen cabida los modelos superventas del año 2022, con una ligera actualización de los colores. Todos los modelos incluyen la Charnela OBE, distintivo de Cione, una pieza de altísima calidad que hace posible la unión del frente de la gafa con la varilla y que aporta, sobre todo, comodidad al usuario.

En el caso de ESSENTIAL CADETE, Cione completa la colección con 21 modelos de menor tamaño -calibres del 48 al 52-, para rostros estrechos. Todos ellos le dan un giro innovador y atrevido a la colección. Igualmente incluyen la Charnela OBE. Todos los modelos tienen nombres de persona, como guiño de la marca hacia los usuarios finales.

La colección ESSENTIAL CLIP ON ECO da un giro hacia la sostenibilidad, utilizando en este caso una copoliamida transparente de alto rendimiento en la que el 45 % de su materia prima es de origen biológico. El material es muy resistente, ligero y flexible, aportando, por todo ello, mayor resistencia al producto.

Igualmente, esta primavera la marca CIONE estrena una nueva colección, en este caso de entrada de precio, que además, es biodegradable. Formalmente, se trata de una colección basada en formas superventas cuyo éxito en las ópticas Cione está asegurado. Sus modelos unisex incluyen acetatos transparente, absolutamente en tendencia.

Así, hasta las ópticas de Cione llegarán esta primavera, en exclusiva, 11 modelos de CIONE ONE, que tienen la propiedad de alcanzar una biodegradación de más del 41 % después de 48 días y más del 95 % después de 120 días de prueba en condiciones controladas de compostaje (método por análisis de dióxido de carbono desprendido basado en ISO14852: 2018).

Además, CIONE ONE no sólo se preocupa por el completo reciclaje de materia prima -acetato biodegradable-, sino también de los aditivos, es decir, de los pigmentos para colorear. Todos los colores están integrados de forma natural en el material, de acuerdo con las normas ambientales actuales (REACH/BPA-FREE/DEP-FREE).

Las colecciones de Cione aúnan diseño, innovación, calidad y buen precio, y están confeccionadas bajo el criterio del óptico de siempre y la experiencia de Cione. Cione continúa con su apuesta por la sostenibilidad y por el cuidado del medio ambiente, además de unir calidad y originalidad para lograr una conexión mágica entre gafa y usuario.