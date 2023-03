MM. Marcando el ‘trending’ y la expansión del marketing médico en España Emprendedores de Hoy martes, 28 de marzo de 2023, 17:57 h (CET) Agencia española especializada en marketing digital

MM: marcando el ‘trending’ y la expansión del marketing médico en España

Su amplio conocimiento del sector de la salud y atención médica los destaca como uno de los pioneros y líderes del mercado de agencias de marketing y comunicación especializada en territorio español.

La promoción de servicios médicos y de salud es un tipo de marketing que viene creciendo a un ritmo acelerado en España. Cada vez más clínicas, hospitales y consultas especializadas quieren estar en el top de las “más buscadas” o “más populares” en las redes sociales, dinámica que marca la expansión comercial de todos los negocios hoy día.

¡El servicio médico no se queda atrás! Marcando el trending topic del marketing médico y la expansión del sector en España se sitúa Medical Marketing (MM), una agencia española especializada en marketing médico y conformada por un equipo de jóvenes multidisciplinarios que hoy dan mucho que hablar, debido al desarrollo exponencial que han logrado con sus clientes.

Desde sus innovadoras estrategias de marketing, una comunicación y diseño publicitario más asertivo sobre los servicios de vanguardia en todas las especialidades médicas, han logrado conquistar, atraer y retener pacientes en un entorno altamente competitivo.

El principal logro de MM ha sido conseguir un crecimiento exponencial de sus clientes, lo que se traduce en mayor número de pacientes, consolidación de la marca y una mejor exposición de sus clientes en medios de comunicación y redes sociales, haciéndolo desde una perspectiva humana, real y transparente de cada clínica o consulta médica que confía en sus servicios.

Gracias a ello, empresas especializadas como Medical Marketing se han convertido en una opción atractiva para muchos profesionales y organizaciones del sector, que quieren ser reconocidas por los internautas, que hoy día consumen más información vía internet que ninguna otra generación.

Enfoque integral Además de contar con un equipo de profesionales altamente formados y con amplia experiencia en los servicios médicos, otro hito por el que es reconocida MM hoy día es debido a su enfoque especializado en el mercado de la salud, lo que le permite conocer en profundidad las necesidades y desafíos de sus clientes.

“Nuestra misión como marketers especializados es ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas para cada clínica, respondiendo a las características y necesidades muy específicas de cada clínica o médico que confía en nosotros su estrategia de crecimiento global, he aquí la clave”, explica el CEO de MM, Manuel Guerrero Fernández.

Según explica el CEO, al definir un enfoque integral en la comunicación y el marketing para cada cliente, con estrategias personalizadas que son diseñadas sobre la base de sus expectativas y objetivos, es que pueden asegurar en el mediano o largo plazo una solidez de su imagen y reputación en el campo médico donde se desarrolle.

“Sobre estos pilares conseguimos una consolidación de la marca de cada cliente, una acorde con su filosofía empresarial, sus valores y su propósito como empresa. De esta manera, la hacemos más visible, accesible y conocida por sus audiencias claves, lo que aumenta la confianza y seguridad de los pacientes a quienes les ofrecen servicios médicos”, afirma el CEO.

Entre los servicios especializados que ofrece MM, se encuentran la creación de páginas web especializadas, gestión de redes sociales, posicionamiento en buscadores, diseño gráfico y branding, entre otras soluciones para la promoción y la gestión de la marca de los profesionales de la salud.

“Nos da mucha satisfacción que los clientes de Medical Marketing sientan confianza en la creatividad y calidad de nuestros servicios, no solo por nuestro amplio conocimiento del mercado, sino principalmente por el trato amable y atento de nuestro equipo, que es uno de nuestros principales valores como empresa de marketing y comunicación”, puntualiza Guerrero Fernández.

Redacción: Medical Marketing

