BioCorteX obtiene 5 millones de dólares de financiación liderada por Sofinnova Partners y Hoxton Ventures para desentrañar las interacciones entre fármacos y bacterias Comunicae martes, 28 de marzo de 2023, 14:19 h (CET) La empresa está desarrollando soluciones de medicina de precisión que utilizan la simulación in silico para resolver la compleja relación que bacterias, virus y hongos desempeñan en la salud, la enfermedad y la respuesta a los medicamentos. Edward Kliphuis, socio de Sofinnova Partners, y Hussein Kanji, socio de Hoxton Ventures, se incorporan al Consejo de Administración de BioCorteX BioCorteX, una empresa de medicina digital que emplea la plataforma Carbon Mirror, una simulación informática de primer orden para comprender las interacciones entre fármacos y bacterias y mejorar la respuesta de una persona a los tratamientos, ha anunciado una ronda de financiación inicial de 5 millones de dólares liderada por Sofinnova Partners, una importante empresa europea de capital riesgo especializada en sanidad y sostenibilidad, y Hoxton Ventures, uno de los primeros promotores de empresas que van desde Deliveroo a Darktrace. Hasta la fecha, el desarrollo de medicamentos ignora en gran medida las interacciones entre fármacos y bacterias, lo que da lugar a ensayos que fracasan innecesariamente y a una respuesta aparentemente aleatoria en las personas que padecen enfermedades. Los fondos se utilizarán para seguir desarrollando la plataforma Carbon Mirror de la empresa, que combina física, química y técnicas computacionales de vanguardia, una fusión de ingeniería informática, conocimientos clínicos y biología que suele denominarse "tecnobiología".

"La interacción entre el microbioma y su huésped es compleja y sigue siendo una cuestión desafiante que requiere un enfoque totalmente nuevo", afirmó el Dr. Nik Sharma, Consejero Delegado y Cofundador de BioCorteX. "Como médico, nuestra tecnología pretende desarrollar tratamientos que conviertan a una persona que no responde en alguien que sí lo hace, de modo que las personas que viven con enfermedades tengan confianza en el resultado". Tener a Sofinnova Partners y Hoxton Ventures a bordo como inversores es fantástico, ya que tienen una comprensión única de nuestra tecnología y de las complejidades de la industria, lo que los convierte en los socios ideales."

"La diferenciación clave de BioCorteX radica en su equipo único, que combina a destacados clínicos, ingenieros y científicos del microbioma para desarrollar simulaciones in silico totalmente novedosas, similares a las utilizadas en el diseño de reactores nucleares y motores a reacción de próxima generación", ha declarado el Dr. Mo Alomari, Director de Tecnología y Cofundador de BioCorteX. "Nuestra tecnología Carbon Mirror es una simulación de aplicación casi universal de la compleja interacción entre el ser humano y el microbioma a partir de principios basados en la física y la química, que puede mejorar el diseño de los ensayos clínicos, ayudando a las personas que viven con enfermedades en la toma de decisiones y el desarrollo de nuevas terapias."

"La tecnología de BioCorteX es el ejemplo perfecto de cómo el poder de los datos y las novedosas técnicas computacionales pueden utilizarse para transformar la atención sanitaria", ha declarado Edward Kliphuis, socio de Sofinnova Partners. "Nunca antes habíamos sido capaces de comprender la enorme complejidad del microbioma. Carbon Mirror nos da el poder de dilucidar la causa y el efecto en la relación microbioma-huésped y desarrollar así soluciones que podrían alterar drásticamente los resultados de los pacientes."

"BioCorteX está observando el microbioma de una manera única, utilizando las matemáticas para mejorar problemas de salud muy desafiantes", dijo Hussein Kanji, socio de Hoxton Ventures. "La tecnología tiene el potencial de influir en todo, desde el desarrollo de medicamentos nuevos y mejorados hasta los resultados de salud de un individuo. Estamos encantados de colaborar con ellos en su viaje".

Acerca de BioCorteX

BioCorteX es una empresa de medicina digital que ha desarrollado una plataforma "techbio" para modelar las complejas interacciones entre el microbioma, el huésped y el tratamiento, ayudando en última instancia a los médicos a personalizar el tratamiento. El producto estrella de la empresa, Carbon Mirror™, utiliza una tecnología que incorpora principios de la física y la química para crear simulaciones in silico de alta fidelidad, con el fin de evaluar y predecir la respuesta de un individuo al tratamiento en función de su perfil microbiómico. En última instancia, esto permitirá un nuevo paradigma de atención personalizada, que beneficiará a las personas que viven con enfermedades en las decisiones de tratamiento, a las empresas farmacéuticas en los diseños de ensayos clínicos y, en última instancia, a los pagadores al garantizar que un paciente reciba la terapia más pertinente y eficaz disponible.

Acerca de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners es una empresa europea de capital riesgo líder en ciencias de la vida, especializada en asistencia sanitaria y sostenibilidad. Con sede en París, Londres y Milán, la empresa reúne a un equipo de profesionales de todo el mundo con sólidos conocimientos científicos, médicos y empresariales. Sofinnova Partners se dedica a la creación de empresas a lo largo de toda la cadena de valor de las inversiones en ciencias de la vida, desde la fase de semilla hasta las etapas posteriores. La empresa se asocia activamente con emprendedores ambiciosos como inversor principal o fundamental para desarrollar innovaciones transformadoras que tengan el potencial de influir positivamente en nuestro futuro colectivo.

Fundada en 1972, Sofinnova Partners es una empresa de capital riesgo muy arraigada en Europa, con 50 años de experiencia respaldando a más de 500 empresas y creando líderes de mercado en todo el mundo. En la actualidad, Sofinnova Partners gestiona más de 2.500 millones de euros.

Para más información, visitar: sofinnovapartners.com.

Acerca de Hoxton

Hoxton Ventures es una empresa de capital riesgo en fase inicial con sede en Londres que invierte en startups tecnológicas europeas capaces de convertirse en grandes triunfadoras mundiales. Se centra en empresas emergentes que perturban sectores existentes o inventan categorías de mercado totalmente nuevas. Fue el primer inversor institucional en Babylon Health, Darktrace y Deliveroo, y las empresas de su cartera han alcanzado un valor agregado de más de 25.000 millones de dólares. Hoxton suele invertir entre 500.000 y 5 millones de dólares en empresas en fase de pre-semilla y semilla, y realiza un seguimiento de su capital a lo largo de la vida de la empresa.

Para más información, visitar www.hoxtonventures.com.

