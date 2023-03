In Extremis en la nueva serie de Amazon Prime 'Sin Huellas'

In Extremis: La Empresa Detrás de los Efectos Especiales de la Nueva Película de Amazon Prime, "Sin Huellas"

El mundo del cine y los efectos especiales siempre han sido un territorio en constante evolución, con empresas y especialistas luchando por llevar la magia del cine a la pantalla. En esta ocasión, la empresa In Extremis ha logrado destacarse en el ámbito de los efectos especiales y acciones de especialistas gracias a su innovador trabajo en la nueva película de Amazon Prime, "Sin Huellas".

In Extremis, una compañía especializada en efectos especiales y acciones de especialistas, ha sido elegida por Amazon Studios para colaborar en el desarrollo de la película "Sin Huellas". La empresa, conocida por su innovación y enfoque creativo, ha trabajado arduamente para ofrecer una experiencia cinematográfica única a los espectadores de la plataforma de streaming.

Seguridad en la capacitación en habilidades para efectos especiales In Extremis Film Services es una agencia de especialistas de cine que garantiza la seguridad en el plató, mediante un equipo de coordinadores y más de 200 expertos en diversas acciones. La base de datos busca el perfil adecuado para cada proyecto y los participantes reciben capacitación en habilidades y maquinaria diseñada para efectos especiales. Entre las habilidades que ofrecen destacan la recreación de escenas con armas, sangre, caídas, vuelos y fuego, además de asistir a los actores en la ejecución de coreografías diseñadas por el coordinador. Además, la agencia ofrece cursos de formación en stunt con Stunt Master y Stunt Foundation, impartidos por coordinadores con más de 10 años de experiencia. Los cursos se realizan en instalaciones de primer nivel y ofrecen una formación completa en habilidades de especialista. El curso Stunt Master es el oficial de la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña, mientras que el curso Stunt Foundation proporciona una experiencia inolvidable en la industria cinematográfica.

Emoción y acción en eventos con propósito El equipo de profesionales de In Extremis puede añadir emoción y acción a cualquier evento, incluyendo escenas de especialistas, explosiones, caídas y tiroteos, siempre manteniendo la seguridad de todos los asistentes. In Extremis ofrece Stunt Day una actividad de teambuilding dirigida a equipos que buscan experiencias distintas y emocionantes. Durante 3 horas, los participantes pueden aprender técnicas propias de especialistas de cine, como caídas de alturas, acrobacias, manejo de armas, rigging, bonzo, parkour y objetos ficticios. El Stunt Day no solo ofrece diversión, sino que también ayuda a fortalecer habilidades clave en el trabajo en equipo, como la confianza, la unidad y la capacidad de afrontar desafíos y superar miedos. La actividad dura 3 horas y puede personalizarse y adaptarse a las necesidades de cada equipo. In Extremis es la opción perfecta para aquellos que buscan una actividad de teambuilding única y emocionante. Los interesados en contar con los servicios de la agencia de especialistas de cine o en participar en sus cursos de formación, pueden contactar con la academia y demostrar hasta dónde pueden llegar.