La importancia del ejercicio en el posparto para volver a sentirse una misma Emprendedores de Hoy martes, 28 de marzo de 2023, 11:21 h (CET) El embarazo y el parto suponen muchos cambios para una mujer, incluyendo los que se producen en su cuerpo. Una de las mejores maneras de atravesar este momento es retomando la actividad física de manera moderada. En este sentido, realizar ejercicios posparto permite disfrutar de un mejor estado de ánimo y sirve para empezar a recuperar la silueta.

En caso de haber tenido un parto normal, las madres solo tienen que esperar unos pocos días para volver a ejercitarse, según indican los especialistas. En cambio, si ha habido una cesárea, hay que esperar a que el médico indique el momento apropiado para hacer actividad física. A su vez, para hacer los ejercicios adecuados, es conveniente recurrir a entrenadores personales profesionales como los que trabajan en los centros Salud and Fitness.

¿Por qué es importante hacer ejercicios posparto? En primer lugar, durante el período que va desde el parto hasta las 6 u 8 semanas, los ejercicios deben ser de una intensidad baja o media, ya que el cuerpo debe volver a la normalidad poco a poco. Ahora bien, realizar actividad física después de parir es importante por 3 motivos fundamentales.

En primer lugar, ayuda a prevenir lesiones en el suelo pélvico, que puede haber quedado distendido después de dar a luz. Además, durante el embarazo es habitual que se produzcan desequilibrios posturales que provocan la aparición de dolores de espalda o pelvis. Con ejercitación es posible comenzar a corregir estos problemas.

Por otra parte, una madre atraviesa distintos cambios hormonales y emocionales. Nuevamente, los ejercicios posparto ayudan a regular estas transformaciones, favoreciendo el estado de ánimo y la agudeza mental. Asimismo, con un plan de actividad física, es posible reducir la fatiga, aumentar el vigor, mejorar el estado físico y combatir la depresión posparto.

Ejercicio y lactancia materna Según indican distintos estudios médicos, el ejercicio moderado no afecta ni la cantidad ni la calidad de la leche materna, por lo que no hay ningún tipo de incidencia en el crecimiento del bebé.

La única precaución que deben tener las madres que amamantan es mantener la hidratación. Por este motivo, es importante tener a mano una botella con agua mientras se realizan ejercicios y beber una cantidad suficiente de líquido durante el día.

En el caso de deportistas profesionales o mujeres que siguen entrenamientos intensos, la recomendación es amamantar al bebé antes de empezar con la actividad. Esto se debe a que, en algunos pocos casos, se produce acumulación de ácido láctico en la leche materna, produciendo un sabor agrio que disgusta a los bebés.

Con el apoyo de profesionales, como los que integran los equipos de los centros de entrenamiento Salud and Fitness, es posible seguir una rutina de ejercicios posparto para disfrutar de todos los beneficios que ofrece la actividad física en este momento de la vida.

