​El amor auténtico Juan García, Cáceres Lectores @DiarioSigloXXI martes, 28 de marzo de 2023, 08:28 h (CET) Para bien, porque nos beneficiamos de la cercanía, la ayuda y el consuelo de los demás, y para mal, porque, lejos de una suerte de libertad desvinculada que se nos quiere vender, cualquier problema de uno repercute en los demás y nos interpela hasta el punto de preguntarnos si no estoy llamado a ser yo también como aquel Simón, que venía de Cirene, y que ayudó a Jesús a llevar la cruz durante un largo trecho de la Vía Dolorosa.



Un amor que está particularmente atento a las necesidades de aquellos hermanos más frágiles, que no los estigmatiza ni los descarta, sino que les acompaña en su camino de dificultad, al tiempo que le ofrece, en el mismo gesto generoso de cargar con la cruz del otro, un camino de esperanza que venza con el ejemplo la tentación del sinsentido y la desolación en la que se encuentra sumida cada vez más gente. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lo que nos hace humanos - Parte II En los sueños del hombre mortal surge la libertad de volar sin alas, de cantar más allá de los límites espacio-temporales de lo real Sal y luz Una cosa es predicar y otra dar trigo. Por sus hechos los conoceréis. Crónica de una celebración Que Europa siga apoyando Domingo Martínez Madrid, Burgos La didáctica Antonio Carrasco Santana No estamos ante un juego de niños JD Mez Madrid, Gerona