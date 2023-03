Aquactiva Solutions instala en la empresa Jumel Alimentaria una tecnología ecológica y novedosa para la higienización integral de sus instalaciones Comunicae lunes, 27 de marzo de 2023, 17:46 h (CET) Se estima que los costes de amortización se cubren en 18, por el ahorro derivado de la sustitución total de detergente y desinfectante por la solución Aquactiva La empresa valenciana, Aquactiva Solutions, acaba de realizar una instalación de generadores de agua electrolizada de última generación en Jumel Alimentaria, una compañía de mermeladas, siropes y salsas de la provincia de València. Aquactiva Solutions propone una tecnología ecológica, rentable y sin productos tóxicos idónea para una desinfección eficaz de los sistemas de limpieza CIP. Gracias a la tecnología Aquactiva, la empresa Jumel Alimentaria afronta de una mejor forma la situación actual de subida de costes de los productos químicos.

Por otro lado, con la tecnología Aquactiva, Jumel Alimentaria muestra una postura clara hacia la sostenibilidad ya que se trata de un producto totalmente inocuo para el medio ambiente y 100% biodegradable, donde además en el proceso de desinfección se obtiene un ahorro en agua y energía. Además de ser totalmente autosuficientes, debido a la producción in situ de su propio desinfectante bajo su demanda y necesidades. Gracias a la implementación del generador, Jumel Alimentaria ha logrado importantes ahorros anuales derivados tan solo de la sustitución total de detergente y desinfectante por la solución Aquactiva. Por tanto, han obtenido un retorno de la inversión en menos de 18 meses, pero dado su aplicación a más usos y al aumento de los precios de los productos químicos, su rentabilidad se estima mayor.

El desinfectante Aquactiva ha sido usado por Jumel Alimentaria mediante nebulización ambiental en sus instalaciones para reducir patógenos, así como para labores de higienización de toda la fábrica (canaletas, para máquinas friegasuelos, superficies, etc.) También fue empleado durante la pandemia, mediante nebulización ambiental en todas las instalaciones ya que el desinfectante Aquactiva ha demostrado su eficacia contra el virus SARS-CoV-2 en menos de 1 min y cuenta con la certificación en el laboratorio acreditado de nivel 3 FISABIO. El detergente Aquactiva es el equivalente químico de una sosa cáustica (NaOH) de baja concentración. Puede reemplazar a otros agentes alcalinos y detergentes no espumosos, donde el catholyte se muestra igual de eficaz y eficiente, pero con la ventaja de ser más asequible, totalmente inocuo y biodegradable. Con esta solución se ha logrado, por una parte, contribuir en la sostenibilidad y el medio ambiente y, por otra, un ahorro económico en productos químicos, ya que se trata de una alternativa natural, eficiente y con alta rentabilidad.

