AleaSoft: El mayor reto del sistema eléctrico es el almacenamiento Comunicae lunes, 27 de marzo de 2023, 17:18 h (CET) Resumen de la entrevista de Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía, a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting. La entrevista se realiza con motivo de la propuesta de reforma del mercado eléctrico de la Comisión Europea, pero también se analizan temas como la financiación de proyectos renovables, la situación actual y las perspectivas de los mercados de energía europeos y los retos que deberá afrontar el sector en los próximos años A raíz de la propuesta de reforma del mercado eléctrico de la Comisión Europea, Ramón Roca, director de El Periódico de la Energía, ha entrevistado a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting, para conocer su opinión sobre este y otros temas de actualidad del sector Para el entrevistado, lo que hay son unas propuestas de "mejoras" del mercado eléctrico europeo, pero el mercado en sí no se reforma, sigue siendo el mismo, marginalista, como en los últimos 25 años, lo que considera que es un aspecto fundamental, porque da seguridad jurídica y regulatoria a las inversiones futuras. En AleaSoft se ven bien estas medidas porque incentivarán más generación renovable para permitir, además de la descarbonización y la independencia energética, trasladar un menor precio a los consumidores, evitando subidas de precios como las actuales derivadas de la dependencia del gas de fuera de Europa.Las nuevas medidas incentivarán las contrataciones a medio y largo plazo mediante PPA y Contratos por Diferencias (CfD) para dar más facilidades a los consumidores y productores. Como se ha planteado desde AleaSoft en múltiples publicaciones, es necesario hacer coberturas en todos los horizontes temporales, fundamentales tanto para los que compran como para los que venden la energía.

Para el CEO de AleaSoft, en realidad no hay ninguna reforma. Afortunadamente, son solo mejoras. Después de tantos años, no está mal plantear medidas de mejoras, sobre todo con la experiencia de más de 20 años de mercado eléctrico europeo, la situación del precio del gas más reciente y con el imparable desarrollo de las renovables. Si se analizan las propuestas se podían haber implementado desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, sobre la propuesta enviada por el Gobierno español a la Comisión Europea, el Doctor Delgado Rigal plantea que no tenía mucho recorrido, ya que cualquier modificación del mercado eléctrico europeo debe estar basada en dos pilares fundamentales: libre mercado y no al intervencionismo de los precios. El mercado debe ser previsible para poder invertir con horizontes temporales de 30 o 40 años, necesarios para las inversiones, y debe permitir el libre equilibrio entre oferta y demanda.

La entrevista continúa analizando si las subastas de renovables han dejado de tener interés como instrumento de financiación de proyectos de energías renovables teniendo en cuenta que en las realizadas en 2022 se adjudicaron menos MW de los que se subastaron. Para el CEO de AleaSoft, las subastas son un instrumento de financiación interesante siempre que sean voluntarias. En 2022 se adjudicaron menos MW porque los precios del mercado spot y de los futuros estaban muy altos y había expectativas mejores con PPA o merchant, vendiendo la energía directamente en el mercado. La mayoría de los que ofertaron lo hicieron por encima del precio de reserva marcado por el ministerio, de alrededor de 45 €/MWh.

En cuanto a los PPA, se han flexibilizado mucho en todos los aspectos y siguen siendo la principal fuente de financiación de proyectos renovables. La financiación de proyectos merchant se está consolidando también como alternativa de financiación y más entidades financieras importantes los han incorporado entre sus proyectos financiables.

Al ser preguntado por qué es mejor, PPA o CfD, el entrevistado contesta que una parte de las mejoras que propone Europa está centrada en la incentivación de los contratos de largo plazo con el objetivo de disminuir la exposición a la volatilidad del mercado spot. Cualquier contrato de largo plazo es en esencia bueno para los que compran y para los que venden.

En el caso de los PPA, se ayudará con las garantías a los grandes consumidores. Esas garantías actualmente son una barrera para que los grandes consumidores más modestos puedan acceder a un PPA. En el caso de España, las empresas electrointensivas tienen cubiertas por el Estado el 90% de las garantías de un PPA. Estos incentivos facilitarán la firma de más PPA lo que implica más financiación para renovables, más estabilidad en los precios y garantía de un consumo 100% verde.

En el caso de los CfD, contratos por diferencia, es un producto novedoso en España. La idea es ayudar a la generación renovable fundamentalmente, a tener ayudas públicas a cambio de obtener un precio estable a largo plazo con una contraparte, por ejemplo, industria electrointensiva, que se beneficiaría de este precio preferente.

Otra figura que se menciona en las medidas son los "contratos a plazo" que permitirá a ambas partes pactar un precio por un período de tiempo prolongado.

Sobre la necesidad de crear un mercado de capacidad en España, el CEO de AleaSoft plantea que lo ve muy necesario. Hasta ahora, los ciclos combinados han actuado como una reserva de energía para los períodos de más consumo. Horas punta en el día, en invierno, en verano, cuando ha habido sequía, por la noche cuando no hay viento. Cuando no haya gas, ¿qué va a pasar? Se necesita un sistema de respaldo de almacenamiento táctico y estratégico que se incentivará con este mercado de capacidad.

A continuación, en la entrevista se aborda el tema de los episodios de curtailments de renovables que se han ido dando en España con el aumento de la capacidad renovable, qué se puede para evitar que este tipo de eventos se produzcan con más frecuencia mientras sigue aumentando la capacidad fotovoltaica y eólica y si esto puede convertirse en un problema grave en el largo plazo. Según Antonio Delgado Rigal, el crecimiento de la producción renovable tiene un ritmo muy acelerado y las redes de evacuación de esas nuevas plantas tienen que incrementarse para evitar el curtailment en algunos nodos más saturados. A más generación es obvio que debe aumentar la capacidad de evacuación. Con el desarrollo futuro de las redes y del almacenamiento el curtailment dejará de ser una preocupación, de algo que podría ocurrir de manera recurrente, pasará a ser algo que se dé de manera puntual.

Analizando la situación actual de los mercados de energía europeos, desde inicios de diciembre los precios del gas en Europa han ido bajando, lo que ha supuesto cierta estabilidad en los mercados eléctricos. En este contexto, Ramón Roca pregunta si se puede decir que ha pasado lo peor de la crisis. El entrevistado comenta que la primavera es un respiro para el sistema eléctrico históricamente. Con las temperaturas más agradables disminuye el uso de la calefacción, con la consiguiente bajada de la demanda de gas y electricidad. Se puede decir que ha pasado lo peor de la crisis, al menos para este invierno. Es pronto para decir qué deparará el siguiente invierno, pero viendo los niveles de gas almacenado que existen actualmente y con la tendencia de los precios del gas, parece improbable que se vuelvan a dar los picos de precios que se vieron en 2022.

Sin embargo, los precios de los derechos de emisión de CO2 han ido aumentando desde que comenzó el año y han vuelto a superar los 90 €/t. Como se planteó en el webinar que se hizo en AleaSoft el 16 de marzo con colegas de EY, este mercado de emisiones de CO2 tiene una tendencia alcista en el corto, medio y largo plazo. Los derechos de emisión de CO2 son una herramienta que se ha creado en Europa para desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Por su diseño, con la reducción progresiva de los derechos de emisión, la tendencia del precio a largo plazo es alcista, si bien su impacto en los precios de los mercados de electricidad será cada vez menor.

Sobre si ve necesario extender la excepción ibérica en el contexto actual de estabilidad en los mercados y precios más bajos del gas, el doctor Delgado Rigal plantea que la excepción ibérica ha sido una medida excepcional, que ha funcionado muy bien, pero que actualmente, con los precios bajos del gas, ya no se aplica y no parece que vaya a prorrogarse.

Teniendo en cuenta lo mucho se ha dicho sobre la aprobación en los últimos meses, por parte de las administraciones públicas españolas, de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) después de acumular mucho retraso, en la entrevista se analiza si son los trámites burocráticos el mayor cuello de botella en el desarrollo de las energías renovables en España. Para el CEO de AleaSoft, sí, sin lugar a dudas. Las administraciones públicas deben hacer un gran esfuerzo estos meses para posibilitar que los proyectos que han obtenido la DIA en enero lleguen a Ready to Build lo antes posible y de forma escalonada. Las instalaciones renovables son fuentes necesarias de creación de riqueza y deben priorizarse al máximo.

En cuanto a qué otros retos tendrá que afrontar el sector eléctrico en el camino hasta lograr su descarbonización, Antonio Delgado Rigal plantea que el mayor reto del sistema eléctrico verde es el almacenamiento estacional. De este tema no se habla pero es de una gran importancia estratégica si se quiere prescindir del gas. La generación masiva de hidrógeno verde para la industria, el transporte y para el almacenamiento estacional deber ser una prioridad para Europa.

Sobre cómo se ve la situación de los mercados para este 2023 en AleaSoft, teniendo en cuenta sus más de 23 años de experiencia en previsiones de demanda y precios de los mercados eléctricos europeos, de corto, medio y largo plazo, el CEO de la compañía comenta que, en cuanto al gas, la situación ha mejorado. No obstante, la subida de los precios de los derechos de emisión del CO2 no favorece una bajada más pronunciada de los precios del mercado. En relativamente poco tiempo, las perspectivas de precios para el resto del 2023 han ido a la baja.

La desconexión bastante brusca del gas de Rusia produjo un caos de precios altos pero poco a poco la situación de dependencia se ha ido superando.

A continuación, el director de El Periódico de la Energía se interesa por los servicios que se están ofreciendo en AleaSoft, que pueden ser interesantes para los distintos actores del sector eléctrico. En AleaSoft hay cuatro divisiones. Por un lado, están las bases de datos de las variables que influyen en los mercados de energía y que se ofrecen a sus clientes en una plataforma online que permite la consulta, el análisis y la descarga de todos estos datos. También están las divisiones específicas de previsiones. La división que se encarga de las previsiones de todas las variables en el corto plazo proporciona servicios de previsiones de hasta 10 días de horizonte que se emplean para generar las ofertas de mercado, trading, gestión de generación y consumo y gestión de almacenamiento. La división responsable de las previsiones de medio plazo, con hasta tres años de horizonte, realiza la previsión de todas las variables para coberturas, planificación, gestión de almacenamiento hidráulico y análisis de estrategias. AleaGreen es la división de largo plazo, sobre todo para el desarrollo de renovables, por ejemplo, para valorar el precio de un PPA, para la financiación de proyectos, para valoración de activos, para auditorías o para análisis de hibridación y almacenamiento. En este último tema de hibridación y almacenamiento, la compañía está recibiendo muchas solicitudes de las previsiones de curvas de precios de largo plazo con desagregación horaria para valorar inversiones con baterías.

Ramón Roca también se interesa por la labor divulgativa que se está realizando en AleaSoft a través de noticias de análisis de los mercados y webinars en los que se invita a ponentes de importantes empresas del sector de la energía, consultoras, entidades bancarias, etc., que ya alcanzó la trigésima edición en febrero. Antonio Delgado Rigal explica que los webinars comenzaron en diciembre de 2019 y pocos meses después llegó el confinamiento, justo hace tres años. Los webinars de AleaSoft se convirtieron desde entonces en una referencia para el sector de la energía enviando un mensaje pro renovables y un análisis del mercado futuro con una frecuencia mensual. Para todo el equipo de AleaSoft que participa directa o indirectamente, es una fuente de enriquecimiento profesional y también de relaciones personales. Se trabaja en equipo con los invitados y se van estableciendo lazos de colaboración y confianza. Cada mes se realizan dos webinars el mismo día, a las 10:00 en inglés y a las 12:00 en español, con una media de 800 profesionales inscritos en cada webinar. El objetivo principal de AleaSoft ha sido transmitir una visión de futuro, sobre todo de las energías renovables. Es un gran esfuerzo, pero tiene una gran recompensa aprendiendo en cada webinar.

Este año AleaSoft cumplirá 24 años desde su fundación y el CEO de la compañía comenta que están planificando un salto cuantitativo y cualitativo con un ambicioso plan de crecimiento. En el primer semestre completarán 24 mercados europeos con previsiones de curvas de precios de corto, medio y largo plazo. En el segundo semestre completarán 35 mercados europeos y los principales de América y Asia. En el caso de largo plazo, están terminando una plataforma para la valoración de activos renovables en los mercados europeos. Con las coordenadas y características de un parque eólico o fotovoltaico en cualquier punto de Europa se puede calcular el retorno de la inversión en 30 años yendo a mercado. Esto ya está disponible para los principales mercados europeos. Por cierto, uno de los factores que diferencia a AleaSoft de otras empresas que dan este servicio, además de la cientificidad y la coherencia, es la rapidez para entregar los informes en cualquier fecha del año y no esperar a los envíos trimestrales que muchas veces llegan con mucho retraso.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-periodico-energia-antonio-delgado-rigal-marzo-2023/

