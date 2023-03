Facilitar la inmigración en Estados Unidos con una aplicación intuitiva y dinámica Emprendedores de Hoy lunes, 27 de marzo de 2023, 18:46 h (CET) Los procesos de inmigración en Estados Unidos son bastante complejos. Conseguir un permiso de residencia en el país implica una serie de trámites y requerimientos que dificultan y prolongan el procedimiento. Además, cada tipo de visa - ya sea a través de familia, empleo o por víctima de determinados crímenes, entre otros tipos de permiso - presenta sus propios requisitos y fases. Todo ello convierte la tramitación del permiso de residencia en una experiencia difícil y frustrante para la gran mayoría de personas inmigrantes.

En plena era digital, la respuesta más evidente ante los abrumadores procesos burocráticos parece la de recurrir a la tecnología. ¿Cómo podría facilitar el procedimiento el uso de una aplicación que lo automatizara todo?

Utilizar tecnología en los procedimientos gubernamentales Ante el avance frenético de la tecnología, poco a poco, el Gobierno de Estados Unidos ha dado sus primeros pasos en el desarrollo de apps dirigidas a facilitar determinados procedimientos. Ejemplo de ello es la aplicación Mobile Passport Control (MPC), que permite a los viajeros entregar la información de su pasaporte y la declaración de aduanas de forma totalmente online antes de llegar al aeropuerto. De esta manera, se ahorran los procesos burocráticos que conlleva y, con ello, agilizan mucho el tiempo de espera en las puertas de embarque. A pesar de ser una solución bastante efectiva, solo incumbe a ciudadanos norteamericanos y canadienses con pasaporte B1/B2, es decir, no inmigrantes.

Otra solución presentada por el Gobierno de Estados Unidos es myUSCIS, una plataforma que da a sus usuarios información actualizada relacionada con los recursos con los que cuentan los inmigrantes. Además, les ofrece ayuda a la hora de rellenar todo tipo de formularios, entre otros servicios. No obstante, actualmente solo pueden formalizar 5 procesos a través de esta plataforma, la información sobre algunos aspectos es bastante escasa y únicamente es accesible para las personas que hablan inglés, ya que ni la interfaz ni los formularios están traducidos a ninguna otra lengua.

Ambos ejemplos demuestran que, a pesar de que se están dando pasos hacia una digitalización de las solicitudes relacionadas con los procesos de inmigración, todavía queda mucho por hacer para que sean adaptadas y accesibles para todos.

Allcanza: una aplicación diseñada para ayudar a todos los inmigrantes en Estados Unidos Consciente de ello, el equipo de Allcanza se propuso crear una página web y aplicación móvil específicamente desarrollada para facilitar los procesos de inmigración. Para ello, ofrece información clara, sin tecnicismos, y asistencia personalizada a sus usuarios, de manera que estos puedan ahorrar esfuerzos, tiempo y dinero.

Uno de los aspectos que han tenido en mente en todo momento los creadores de este sistema es que la tecnología no puede sustituir la atención humana. Además, han tenido en cuenta otras desventajas de la tecnología, como la brecha digital, la falta de conectividad a internet en algunas zonas y momentos y los errores digitales que tienen lugar en ocasiones. Actualmente, están trabajando para evitar todos estos contratiempos. No obstante, para que mientras tanto los usuarios puedan sacar el máximo partido al servicio, ponen a su disposición una combinación de tecnología puntera como la inteligencia artificial con la experiencia de asistentes profesionales dispuestos a ayudar a resolver cualquiera de sus dudas.

De esta manera, Allcanza pone en manos de los usuarios una herramienta integral pensada para que, a pesar de todo lo que supone iniciar un proceso de inmigración, la etapa sea lo más llevadera posible.

