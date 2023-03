Hacer llegar la energía solar a todos los hogares y empresas, la misión y visión de Yippy Solar Emprendedores de Hoy lunes, 27 de marzo de 2023, 18:33 h (CET) Cada vez más hogares españoles, pymes e industrias, están dando el salto a la energía solar, una energía 100 % verde e inagotable que contribuye en la lucha contra el cambio climático. Yippy solar tiene como misión y visión contribuir en este cambio para hacer llegar la energía solar a todos los hogares y empresas posibles, y es por ello, que gracias a que cada hogar y empresa genera su propia energía con sus instalaciones de autoconsumo solar, pueden ahorrar en su factura eléctrica hasta un 90%, por lo que se postula como la mejor solución para blindarse de las subidas de los precios de luz

Trabajan con marcas premium con la tecnología más puntera del momento y la mejor calidad en productos para instalaciones fotovoltaicas. El acuerdo con su principal proveedor permite un stock permanente en los almacenes, que generar un valor añadido a la empresa. Permitiendo que ciertas marcas se comprometan hasta 25 años de garantía en sus productos. Se comprometen con sus clientes a realizar la instalación si todo está correcto (permisos/Licencias) en un plazo máximo de unos 20 días hábiles.

Son una empresa de economía social y esto se refleja en el equipo que forman Yippy Solar, donde la mayoría de sus trabajadores se encuentran en riesgo de exclusión social. Están totalmente comprometidos con los jóvenes y personas con grandes dificultades para encontrar trabajo”.

En su plan estratégico para este año 2023 figura el estar presentes en las principales ciudades de cada provincia del norte de España, donde es su zona comercial de interés. La previsión para este año 2023 los sitúa en un crecimiento anual del 200% de su volumen de negocio. Ofrecen unas condiciones financieras que les permiten un amplio y cómodo pago, generando ahorro desde el principio. El firme acuerdo con su proveedor de servicios financiero permite ofrecer una financiación para sus instalaciones de hasta 20 años y la posibilidad de un renting para las pymes o un PPA de energía a partir de 100Kw para la industria.

Todo apunta a que el mercado continuará creciendo de forma sólida y escalable, puesto que desde la UE hay voluntad de seguir incentivando el autoconsumo para cubrir los objetivos en materia de cambio climático y eficiencia energética.

Los diferentes departamentos formados por ingenieros, técnicos, instaladores, administrativos y comerciales, trabajan en sintonía para ofrecer soluciones ágiles y punteras a todos sus clientes. Su intención es ofrecer el mejor producto al mejor precio del mercado, sin despreocuparse por el diseño y el detalle de la instalación tanto en interiores como exteriores y siempre cumpliendo todas las exigencias técnicas legales. Todas sus instalaciones puede medir su consumo a través de su móvil, ya que cuentan con los equipos y la tecnología necesaria para volcar los datos en una app, esto deja ver a sus clientes cuánta energía produce, cuánta consume y cuánta exporta a la red.

Entre los objetivos que tienen este 2023 está el de fomentar el uso de las baterías. Actualmente, son una de las mayores innovaciones del sector y creen que los próximos años el almacenamiento será unos de los puntos fuertes en el sector solar. Permitiendo almacenar la energía sobrante para consumirla en otro momento, por lo que el ahorro, es aún mayor. En Yippy Solar ya se centran en soluciones con este tipo de tecnología tanto en particulares como a empresas.

Las instalaciones fotovoltaicas constan de varios elementos altamente importantes para su correcto funcionamiento, por eso realizan un correcto desempeño en la instalación así como en el proceso burocrático que conlleva. Para ello, ofrecen un servicio técnico a todos sus clientes donde se les resuelve cualquier problemática desde un departamento de atención al cliente. Utilizan aplicaciones tecnológicas control y gestión para estar informados en todo momento del estado de las instalaciones y así, informar y solventar cualquier anomalía a sus clientes.

Desde Yippy solar se encargan de todo, así como realizan la instalación en 20 días hábiles, también se encargan de que el cliente no tenga que preocuparse en licencias de obras, solicitud de ayudas disponibles, etc. Además, ofrecen un mantenimiento gratuito durante los 2 primeros años de la instalación, ya que aseguran que si hay fallos de la instalación en el 95 % aparecen en el primer año. Pero están tan seguros de hacer bien las cosas que no solo dan estos 2 años, sino que también ofrecen a todos sus clientes 5 años de garantía de instalación.

