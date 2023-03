Brabantia colabora con Keraben Grupo en su showroom "The Square" Comunicae lunes, 27 de marzo de 2023, 14:31 h (CET) Brabantia colaboró con Keraben Grupo en Cevisama 2023 en su nuevo showroom The Square equipando sus espacios. La firma holandesa líder con más de un siglo de experiencia en la fabricación de artículos para el hogar, aterriza en Feria Valencia para demostrar la importancia de las pequeñas cosas "The Square" recrea un área residencial con una plaza central, donde las tres marcas del Grupo están representadas por tres viviendas diferentes, atendiendo al valor de la elegancia de Keraben, el estilo de Metropol y la creatividad de Ibero.Un año más, Keraben Grupo participó en Cevisama, el gran escaparate mundial en el que presentó sus nuevas colecciones cerámicas para el año 2023. Este año, Brabantia y Keraben Grupo se unen para ofrecer las mejores soluciones para la cocina. Ambas firmas se complementan a la perfección para equipar interiores cargados de diseño, funcionalidad y calidad.

En esta edición se destaca la colaboración de la prestigiosa firma holandesa con Keraben Grupo. En el Showroom ‘’The Square’’ se pueden observar algunos de los productos más icónicos de Brabantia, como el Cubo Bo Touch Bin, que equipa la cocina de Keraben en color Matt Black, y en color Mineral Cosy Brown en la cocina de Ibero. También se pueden ver otros productos de la firma, como una panera, botes de almacenaje con mirilla, set de utensilios de cocina y una tabla de cortar.

En definitiva, productos pensados y diseñados para facilitar las tareas del hogar, en los que la firma pone todo de su parte para cuidar hasta el último detalle en cada estancia. Ambas firmas crean el tándem perfecto para que el visitante pueda disfrutar de las últimas tendencias de la cocina.

La reciente edición de Cevisama 2023 ha sido muy especial para Keraben Grupo, ya que, en ella, abrió las puertas de su showroom, "The Square", un espacio expositivo de 1.000 m2 exclusivo para la firma. Se inauguró en el Pabellón 6Bis - Stand A1, que, pasado el certamen, se ha convertido en el nuevo showroom de Keraben Grupo para el resto del año en Feria Valencia. Durante este tiempo Keraben Grupo aprovechará para ultimar un nuevo showroom en sus instalaciones de Nules, un espacio que contará con más de 3.000 m2 y que se convertirá, sin duda, en un referente del sector.

Bajo el concepto creativo "A Reflection of You", Keraben Grupo convierte este showroom en un espacio de diseño en el que los visitantes pueden descubrir las últimas novedades en cerámica y tendencias del sector. Para ello estrecha lazos con Brabantia y expone sus productos más icónicos que equipan sus cocinas a la perfección. Calidad y diseño se unen y crean espacios únicos.

