Theriva Biologics reprograma la teleconferencia y el webcast para comentar los resultados financieros y operativos más destacados del cuarto trimestre y de todo el año 2022

Theriva Biologics llevará a cabo la teleconferencia se celebrará el jueves 30 de marzo a las 8:30 a.m. ET Theriva Biologics (NYSE American: TOVX), una empresa diversificada en fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de importantes necesidades no cubiertas, anunció hoy que tiene planificada una teleconferencia el jueves 30 de marzo de 2023 a las 8:30 a. m. ET para analizar sus resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 y para comunicar las novedades corporativas. La teleconferencia estaba programada originalmente para el lunes 27 de marzo de 2023 a las 8:30 a.m. ET.

Se podrá participar en la teleconferencia en directo por teléfono mediante los números 1-877-451-6152 (nacional) o 1-201-389-0879 (internacional), utilizando el identificador de conferencia: 13736047. Se ruega a los participantes que se conecten 15 minutos antes del inicio de la teleconferencia. Los inversores y el público en general pueden acceder a la retransmisión en directo de esta teleconferencia y al archivo de la misma a través de la sección "News & Media" de la página web de la empresa, https://www.therivabio.com, en el apartado "Events" o haciendo clic aquí, hasta 90 días después de la teleconferencia.

Acerca de Theriva Biologics, Inc.

Theriva Biologics (NYSE American: TOVX), es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y otras enfermedades relacionadas en áreas de importantes necesidades no cubiertas. La filial de la empresa VCN Biosciences, S.L. (VCN), ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa (IV), intravítrea y antitumoral con el fin de provocar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos de la empresa son: (1) VCN-01, un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora para el tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos IV de uso común en el tracto gastrointestinal (GI) con el fin de evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (GVHD, por sus siglas en inglés) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TACH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones cGMP (buenas prácticas comerciales actuales) y destinada a tratar tanto enfermedades GI locales como sistémicas.



Para más información, consulte la página web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.