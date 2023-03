Rinomodelación, armonizar la figura de la nariz sin cirugía Emprendedores de Hoy lunes, 27 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Uno de los tratamientos de estética facial que ha venido cobrando bastante popularidad durante los últimos años, es la rinomodelación.

A diferencia de la rinoplastia y otros tratamientos quirúrgicos, la rinomodelación constituye una alternativa igualmente efectiva, muchísimo menos invasiva, menos dolorosa y más rápida.

La reconocida red de clínicas médico-estéticas de España llamada 360Clinics, ofrece, entre sus tratamientos de estética facial, la rinomodelación a cargo de profesionales con mucha trayectoria en el área. Gracias a su experiencia, son capaces de garantizar los mejores resultados para cada uno de sus pacientes, tanto en este como en cualquiera de sus otros tratamientos.

Rinomodelación, una forma efectiva y sin cirugía de armonizar la figura de la nariz La rinomodelación es un tratamiento de estética facial focalizado en la modelación de la nariz sin cirugía. Este se caracteriza, entre otras cosas, por ser mínimamente invasivo y, a diferencia de la rinoplastia, no hace falta pasar por quirófano para modificar la base ósea. En otras palabras, se trata en esencia de un proceso de estilización de la nariz de una manera sencilla, rápida, sin complicaciones y con excelentes resultados.

Lo que se trata en la rinomodelación es fundamentalmente el perfil y la forma de la nariz, concretamente las protuberancias de la nariz, para que estas queden en armonía con el resto del rostro. Sin embargo, hay que destacar que para poder acceder a este tratamiento y lograr los resultados esperados, las imperfecciones en la nariz del paciente no deben ser demasiado marcadas.

¿En qué consiste la rinomodelación? La rinomodelación es un tratamiento que consiste en la infiltración de ácido hialurónico, mediante microinyecciones en puntos precisos de la nariz. De esta manera, se consigue ir moldeándola y eliminando pequeñas imperfecciones, como pueden ser desviaciones, protuberancias pronunciadas, asimetrías leves, etc. A través de este procedimiento, es posible lograr levantar la punta, equilibrar el puente nasal y conseguir un efecto óptico de nariz más pequeña.

El procedimiento es rápido y no requiere de hospitalización o darse de baja, teniendo una duración promedio de media hora a tres cuartos de hora, dependiendo del caso de cada paciente. Los resultados son bastante efectivos, sin embargo, dado que las sustancias infiltradas son posteriormente absorbidas por el cuerpo, los resultados suelen duran mínimo 9 meses. Ahora bien, en caso de que se desee un resultado definitivo con rinomodelación, las microinyecciones se realizan con metacrill, una sustancia definitiva no absorbible.

Tal como se mencionó anteriormente, la rinomodelación es uno de los tratamientos estéticos realizados en 360Clinics, una de las clínicas más grandes y reconocidas en España, con una gran cantidad de sedes repartidas en prácticamente todo el territorio español. Allí, las personas pueden acudir con la confianza de que están en manos de verdaderos profesionales experimentados que garantizarán a los pacientes los mejores resultados según su caso específico en cualquiera de sus tratamientos.

