Por qué aparece la alopecia masculina y cómo combatirla Las causas principales de la caída del cabello se deben a factores hormonales y genéticos

La alopecia está muy relacionada con el hombre pero la caída del cabello afecta a todos los sexos, pueden sufrir diferentes tipos de alopecias, así como su origen y sus consecuencias. La más común en los varones es la alopecia androgénica, y esta la vamos a tratar en el este artículo.

La alopecia es una enfermedad que genera un gran problema estético entre la población masculina, afectando en muchos casos a la autoestima, angustia e seguridad en uno mismo. Aunque muchas personas pueden decir que sólo es pelo, es verdad que cuando comienza a faltar crea una preocupación en los afectados y buscan soluciones.

El inicio de la alopecia se produce por un proceso llamado miniaturización capilar, que se refleja como el encogimiento de los folículos en algunas áreas del cuero cabelludo, pasando de ser pelos normales a pelos de menor calibre y, posteriormente, comienza la caída.

Principal motivo de la pérdida de cabello masculina es la alopecia androgénica

Las causas principales de la alopecia androgénica en hombre y mujeres se deben a factores hormonales y genéticos. En la mayoría de casos los varones que la padecen suelen tener antecedentes familiares, aunque puede aparecer por otros motivos. En estos casos de pérdida de cabello, las zonas más afectadas son la frontal, la superior y la coronilla, más sensibles a la acción de los andrógenos (hormonas masculinas). Esta alopecia empieza a ser visible alrededor de los 20-25 años. Desde un punto de vista de salud física, no suele estar relacionada con ninguna enfermedad. Sin embargo, a nivel psicológico sí que hace grandes estragos, por ese motivo los que la padecen buscan productos seguros para frenar su caída e incluso recuperar el pelo perdido.

Vitaminas para el cabello Los suplementos a base de vitaminas contra la caída del cabello funcionan, pero su efectividad puede ser mayor o menor según su composición, no todas son iguales, ya que buena parte de ellas no incluyen inhibidores de la DHT, que permiten frenar el avance de la alopecia y mejorar el cuidado del pelo. Un ejemplo de producto que sí incluye estos inhibidores es Vipelin, que cuenta con las mejores referencias posibles por parte de los expertos y de aquellos que ya lo han probado y han visto sus resultados.

Los ingredientes que componen Vipelín se clasifican en 2 grupos: principios activos y nutrientes esenciales.

Los principios activos proceden de extractos vegetales y garantizan el consumo mínimo necesario para conseguir el resultado deseado. Por su parte, entre los nutrientes esenciales se incorporan vitaminas, minerales y aminoácidos, imprescindibles para una buena salud capilar. No obstante, el secreto de su éxito parece estar en los inhibidores de la DHT que contiene, que es el motivo de la mayoría de las alopecias.

Relación entre la dihidrotestosterona (DHT) y la alopecia

De todos los tipos de alopecia, la más habitual es la androgénica, que afecta principalmente a los hombres, provocando que casi la mitad de los varones a los 40 años estén calvos. Entre las causas se encuentra una enzima denominada Dihidrotestosterona o DHT.

Esta enzima es un andrógeno que forma parte de la hormona de la testosterona, sintetizándose por la enzima 5α-reductasa en la próstata, los testículos, las cápsulas suprarrenales y los folículos pilosos.

Los estudios llevados a cabo por los expertos han demostrado que, en la mayoría de casos, la calvicie en los hombres se produce cuando la enzima denominada DHT está en niveles más altos. Estos datos son los que demuestran que los productos que mejor funcionan contra la calvicie son los que bloquean esta enzima.

La alopecia androgénica

En el caso de esta pérdida del cabello, como ya se ha comentado, su origen es hormonal y genético. Sus síntomas son una caída que dura más de 6 meses y de forma localizada, especialmente en la zona frontal, la superior y la coronilla.

Cuando se dan estas circunstancias, es importante recurrir a un producto como Vipelin, que incluye vitaminas e inhibidores de la enzima DHT, responsable de este tipo de alopecia.

Algunas personas creen que se pueden dejar de tomar durante un tiempo para que el cuerpo descanse pero no es en absoluto cierto ya que mientras dejamos de cuidar el cabello la alopecia seguiría miniaturizando los folículos y revertiríamos todo lo que hemos conseguido contra la alopecia androgenética.

Saber distinguir la caída de cabello ocasional y la alopecia androgénica

Es importante para conseguir los mejores resultados atajar el problema cuanto antes y no esperar a que la persona se encuentre en un estado de alopecia muy avanzado. Por este motivo, hay que saber distinguir entre la caída de pelo ocasional y los primeros síntomas de alopecia.

El Efluvio telógeno y la caída del cabello estacional

El debilitamiento o daño en el folículo piloso es la consecuencia principal del efluvio telógeno y se pueden producir en cualquier momento, algunos factores desencadenantes son el cansancio, el estrés, carencia de vitamina por los malos hábitos alimenticios, el equilibrio hormonal, así como agentes externos, como la estación y el clima.

Esta caída tiene lugar de forma repentina, afectando a todo el cuero cabelludo y suele tener una duración de 2 a 6 meses, siempre que desaparezca el factor que la desencadena. Para que se resuelva de forma favorable es importante tratar ese factor desencadenante o elimina la situación que lo provoca, reduciendo el estrés, complementando la carencia de vitaminas y tratando el equilibrio hormonal. Existen complementos alimenticios específicamente diseñados para combatir estos factores como Vipelín Forte para el hombre y Vipelin Woman para la mujer.



Para eliminar tu estrés debes de saber que normalmente se caen entre 50 a 100 al día de forma natural por lo que para distinguir la caída estacional de la alopecia debemos fijarnos en si el pelo empeora en densidad viéndose más fino y ver si aparecen nuevas zonas sin pelos.

