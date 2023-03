El primer tiempo nos mostró a un Valdepeñas muy serio, sin hacer un juego brillante pero con la solidez y la pujanza de un equipo bastante consolidado en zona de play-off. Los manchegos, con una buena presión que maniataba las acciones de un Betis espeso, pusieron cerca a la portería verdiblanca en más ocasiones que los locales a la suya.

Como muestra Nico Sarmiento tuvo que desactivar, de manera casi consecutiva, sendos zambombazos de Boyis, con la derecha y de volea; y de Solano, con la izquierda a la media vuelta. Antes, no obstante, Chano había tenido una buena oportunidad que marró con un débil tiro raso de diestra que Edu despejó sin muchos apuros.

Valdepeñas aprovechó a los ocho minutos una de sus llegadas, y Abbasi en el segundo palo marcó el 0-1 tras un fallo defensivo del Betis en jugada de estrategia. Carlos Sanz llegó tarde a tapar el primer pase y dejó solo a Abbasi, que anotó a placer.

De ahí al descanso continuó la superioridad no avasalladora, cierto, del Viña Albali, frente a un Betis que cometió su quinta falta con tres minutos aún por jugarse, y que solamente puso en apuros más o menos serios a Edu cuando Eric, solo dentro del área aunque de manera forzada, no supo batirle.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Sarmiento; Piqueras, Henmi, Raúl Jiménez, Carrasco -cinco inicial-, Lin, Raúl López, Cristian Povea, Éric Pérez, Fernando, Chano, Carlos Sanz, Charly y Raúl Sánchez (ps). 5 - VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS: Edu, Rafael Rato, Pol Pacheco, Lolo, Matheus Preá -cinco inicial-, Claudino, Lemine, Solano, Batería, Abbasi y Boyis. GOLES: 0-1: Abbasi (min 8); 0-2: Tomaz (min 26); 0-3: Cleber (min 30); 1-3: Fernando, de dp (min 31); 2-3: Raúl Jiménez (min 34); 2-4: Cleber (min 36); 2-5: Rivillos (min 40); 3-5: Chano (min 40). ÁRBITROS: Antonio Navarro (Castilla y León) y Alberto Sarabia (La Rioja). Amarillas a Nico Sarmiento, Chano, Cristian Povea y Fernando por el Betis y a Boyis, Abbasi y Solano por el Viña Albali Valdepeñas. INCIDENCIAS: Jornada 24ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de San Pablo (Sevilla).