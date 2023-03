La artista textil chilena Claudia Wool se traslada a una autocaravana para viajar por Europa

La creatividad y el arte, dos caras de la misma moneda. Y la creatividad se cultiva con trabajo y dedicación, como muy bien sabe Claudia Wool, artista textil chilena.

Después de vivir y desarrollarse laboralmente en Punta Arenas, en la Patagonia chilena, ha decidido hacer un cambio rotundo en su vida en busca de nuevas experiencias y fuentes inspirativas que nutran su creatividad.

A fines de 2022 se trasladó a vivir a España y en las últimas semanas se mudó a una autocaravana para vivir viajando por Europa.

Aunque no le ha resultado fácil el cambio, Claudia está convencida de los beneficios de una vida nómada para las mentes creativas. “Dejé mi taller ubicado en una hermosa zona de campo en las afueras de Punta Arenas, al sur de Chile, para mudarme a Europa con 2 maletas: una con ropa y la otra con unos pocos materiales. Además de tejer, pinto y dibujo, por lo que mis materiales son variados y voluminosos. Lamentablemente no pude traerlos. Únicamente me traje un telar muy pequeño con el que estoy tejiendo las piezas para la exposición colectiva en la que participaré en noviembre de este año”.

El arte textil ha experimentado un renacimiento en la última década, como una expresión creativa que fusiona la tradición y la innovación. Con el uso de materiales naturales y técnicas ancestrales, el artista textil produce piezas que van más allá de su función utilitaria y se convierten en obras de arte. En este contexto, Claudia Wool destaca por su habilidad para transmitir la identidad cultural de su región a través de tejidos. La obra de la artista es una muestra del valor e importancia de este arte en la actualidad, como una forma de preservar la memoria y cultura de los pueblos.

Las obras de Claudia Wool reflejan paisajes e impresiones Claudia Wool es una artista textil chilena que utiliza el arte para plasmar los colores, formas, emociones y otros aspectos que ha percibido en sus recorridos. De esta manera, busca crear obras con diferentes paletas cromáticas de los paisajes observados. Los tapices se tejen en un telar manual con lana de oveja de la región de Magallanes, la cual se procesa y tiñe artesanalmente por las artesanas locales. La artista, que actualmente reside en Europa en busca de nuevas experiencias e inspiración, utiliza su obra para absorber los paisajes a través de las sensaciones. Cada obra de Claudia Wool es única, con una paleta de colores que refleja los paisajes en diferentes momentos del día y del año. Los tapices son una muestra de cómo la artista fusiona la tradición y la innovación para crear piezas exclusivas que destacan por la belleza y originalidad. Para Claudia Wool, el arte textil es una forma de preservar la identidad cultural de su región, transmitiendo la historia y las costumbres de los pueblos a través de las obras. El trabajo artístico es una muestra del valor y la importancia que el arte textil tiene en la actualidad.

La vida de Claudia Wool: pasar de periodista a artista textil Claudia Wool, cuyo nombre real es Claudia Espinoza Urtubia, es una reconocida creadora textil chilena que ha reinventado su carrera artística tras 4 décadas de explorar diferentes disciplinas. Claudia comenzó una carrera como periodista y luego incursionó en la administración y gestión de la calidad en salud. Claudia encontró la inspiración para su arte en viajes por Chile y Argentina, donde se dedicó a observar los paisajes, las atmósferas y los colores. Al trasladarse a Punta Arenas y tener a dos hijos, la Patagonia se convirtió en una fuente de inspiración única, definiendo un estilo creativo singular en las obras. Es así como comenzó a publicar diseños en revistas especializadas y se especializó en el tejido de tapices. Entre 2018 y 2021, Claudia se dedicó a tomar clases regulares de acuarela, lo que le permitió profundizar en el uso del color en las obras.

Los cambios de rumbo profesional y de vocación en la vida de Claudia Wool han permitido a esta artista textil mostrar al mundo una serie de obras de alta calidad con una inspiración única, para el disfrute de los amantes del arte textil.