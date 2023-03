Alfred R. Stielau-Pallas presenta 'El poder del agradecimiento', obra editada por Letrame Grupo Editorial Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 16:39 h (CET) Esta es la primera publicación en castellano del autor.

Obra catalogada como desarrollo personal y autoayuda.

Alfred R. Stielau-Pallas presenta El poder del agradecimiento, libro publicado por Letrame Grupo Editorial. En él, el autor, en una noche de 1997, presenta el marco de una reunión de médicos en Nueva Zelanda, donde el médico Paul expresa a su mejor amigo Alfred el siguiente deseo: "Ojalá hubiera algo fácil de aplicar que no costara mucho y pudiera ayudar a todos". Pallas conoce una solución que parece ser tan fácil que nadie la creería: el agradecimiento. Así, el autor empieza un carteo de doce semanas con su amigo (y al mismo tiempo, con el lector), dando respuestas a todas las dudas, "Sí, pero…" y preguntas, explicando cómo una palabra tan simple como "gracias" puede regalar a las personas la vida que ansían.

Su obra, El poder del agradecimiento, o, mejor dicho, su descubrimiento (el agradecimiento libera hormonas de la felicidad en el cerebro) eleva el estado de bienestar mental y físico, ayuda de forma sostenible contra la depresión y permite dormir mejor, además de mejorar las relaciones de pareja y con el entorno, reducir el estrés y hacer la vida más satisfactoria.

La publicación, que en Alemania ya se encuentra en su 9ª edición, enganchará al lector por dos grandes motivos. Por un lado, está escrita en un estilo narrativo, ameno, con un habla informal y directa, fácil de leer. Por el otro lado, por su formato distinto de cartas diarias durante doce semanas, tratando cada semana un tema clave de la vida, como el pasado, el trabajo o la salud. Para poner en práctica lo aprendido, el lector encuentra varios ejercicios y, al final de cada carta, podrá apreciar el mensaje principal comprimido en una sola frase.

Dos son los personajes clave: Paul y el mismo autor. El primero es un médico escéptico, que no se puede imaginar que la mente sea capaz de tener alguna influencia en el cuerpo, pero que está abierto a aprender. El segundo, lleva investigando desde los años 70 "las reglas de juego de la vida", y logra demostrar a Paul que el poder del agradecimiento produce efectos positivos en todos los ámbitos de la vida.

El autor de 12 libros seguro que volverá a publicar otro libro en castellano, ya que todas las opiniones coinciden en lo mismo: "Fácil y fascinante de leer, ¡motiva a ponerlo en práctica!".

Alfred R. Stielau-Pallas se ha dedicado desde muy temprana edad a la pregunta "¿cuál es el secreto para una vida con éxito y plenitud?". Es considerado en Alemania un pionero en materia de visión de futuro, éxito, satisfacción, agradecimiento, responsabilidad y ética desde 1973. Su compañía PALLAS Seminare forma parte de los organizadores más relevantes de seminarios de calidad en estos campos, con más de un 98,5 % de participantes satisfechos.

