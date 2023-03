El auténtico movimiento Art&Wine. Una alternativa de ocio diferente. Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 14:56 h (CET) Varias investigaciones han desvelado que las actividades de ocio son fundamentales para que una persona pueda mantener su salud física y mental. Además, proporcionan energía positiva y sirven para refrescar la mente. Bajo esta premisa, el proyecto Art and Wine ofrece una propuesta de ocio completamente diferente. Esta firma cuenta con talleres en Barcelona y Madrid en los que se organizan actividades que combinan arte y vino. Durante alrededor de 2 horas y media, es posible pintar un cuadro, mientras se disfruta de una copa de vino, música y buena compañía.

Asimismo, para formar parte de la actividad no es necesario tener ninguna experiencia previa, ya que un artista profesional ofrece una guía paso a paso para poder completar un cuadro que cada persona puede llevarse a su casa.

Movimiento de arte y vino: experimentar, pintar y reír con Art&Wine En estas actividades están incluidos los pinceles, la pintura, el lienzo y todos los materiales necesarios para pintar un cuadro. Además, durante las sesiones se sirve agua y vino de forma ilimitada y también hay aperitivos opcionales, música y la asesoría de un artista profesional. En cada experiencia se pinta un cuadro distinto. De hecho, en la sección "calendario de reservas" de la página web de Art&Wine es posible efectuar una reserva para participar en estas actividades y escoger la obra que se va a recrear.

Otra opción que ofrece esta empresa es una experiencia de Art&Pouring, durante la que se aprende la técnica pouring, propia del arte abstracto. Esta se caracteriza por crear ríos de pintura sobre un lienzo, expandiendo distintos colores por toda la superficie de manera aleatoria. De esta manera, es posible crear formas dinámicas y únicas.

Art&Wine también realiza eventos privados para grupos y sesiones de team building, que las empresas aprovechan para mejorar la comunicación y relación de los integrantes de sus equipos de trabajo. Asimismo, esta firma va a lanzar nuevos eventos exclusivos para padres y niños y para parejas.

Actividades artísticas desde casa con Art&Wine Esta firma también ofrece el programa Art@Home para pintar desde casa. Esto incluye una caja completa con caballete, paleta, pinturas de 5 colores, lienzo y 3 pinceles de distintos tamaños. Además, cada persona que adquiere estos productos recibe acceso a un videotutorial online para poder pintar un cuadro de su elección.

Finalmente, cabe destacar que tanto esta experiencia como las presenciales pueden convertirse en un regalo a un ser querido a través de una tarjeta regalo que no tiene fecha de caducidad. Esta se recibe con un código mediante el correo electrónico y se puede imprimir o reenviar. Se trata de una oportunidad perfecta para regalar a alguien la oportunidad de acudir a un evento memorable y placentero.

En conclusión, las experiencias de arte y vino del proyecto Art&Wine permiten disfrutar de un momento de ocio diferente.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.