Cuidado de personas mayores en Madrid por parte de un equipo cualificado, con Seyer Hogar Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) Los cuidados que recibe una persona mayor tienen consecuencias en su calidad de vida, por lo que es relevante concentrarse no solo en su salud sino también en su estado de ánimo, su autonomía y la relación con el entorno.

Los adultos de avanzada edad buscan permanecer en su círculo y en el hogar tanto como puedan, puesto que así son más felices.

De ahí la importancia de contar con una asistencia domiciliaria que haga eje en el amor, el cariño y la delicadeza. En este marco, el servicio de Seyer Hogar es una referencia en el cuidado de personas mayores en Madrid.

Vocación y amplia experiencia en el cuidado de ancianos Los ancianos dependientes y personas enfermas requieren mucho tiempo y dedicación, algo de lo que muchas familias en la actualidad no pueden disponer – por obligaciones laborales u otros compromisos en el hogar –, a lo que se le suma otra dificultad muy común: que algunos hogares cuentan con el espacio físico justo para los propios miembros del núcleo familiar, razón por la cual se imposibilita el traslado de la persona mayor hacia ese sitio. De esta manera, los familiares necesitan una ayuda adicional para el acompañamiento y cuidado del anciano o anciana.

Otro aspecto es que para la propia persona mayor, el hecho de permanecer en el hogar, siguiendo sus rutinas y costumbres, lo hace más feliz y eso beneficia a su salud física y mental.

En este marco, Seyer Hogar dispone de un servicio asistencial y doméstico con una experiencia garantizada y una plantilla cualificada. Su prestación domiciliaria evita a la propia persona mayor o enferma el exponerse a una situación, muchas veces, traumática de tener que abandonar su entorno conocido y dejar recuerdos para recibir cuidados en una residencia especializada.

La acreditada experiencia del equipo profesional de la firma localizada en el barrio de Chamberí resulta fundamental para proporcionar un cuidado a medida de aquellas personas que, por causas como la vejez o alguna enfermedad concreta, no pueden valerse por sí mismas para realizar actividades básicas del día a día.

El servicio asistencial abarca tareas integrales como el aseo corporal de enfermos o dependientes, compra de alimentos, medicinas, preparación de comidas y administración de medicamentos. Además, la labor contempla llevarles de paseo y realizar ejercicios de estimulación. En el caso de las personas enfermas, la prestación incluye el acompañamiento en hospitalizaciones o consultas médicas, ayuda para actividades de rehabilitación y supervisión del tratamiento.

Todos los servicios La firma española ofrece asesoramiento personalizado mediante su personal cualificado del ámbito asistencial. En su página web, es posible consultar los teléfonos de contacto o solicitar un presupuesto. De esta forma, según el tipo de servicio que requiera la familia para el cuidado de la persona mayor o el enfermo, se puede contratar diurno, nocturno, incluso por horas y fines de semana.

Además, la compañía ofrece ocuparse de los trámites vinculados con el cuidador: verificar que su documentación esté en regla, comprobar referencias, redacción de contratos, trámites en la Seguridad Social (altas, bajas), gestión de vacaciones y bajas médicas, entre otras.

