¿Desánimo y estrés a la hora de emprender? Cero Tontería se encarga de ofrecer acompañamiento online a quienes deseen iniciar un negocio desde cero

Estrés, soledad, desánimo, incertidumbre y frustración son algunos de los sentimientos que invaden con frecuencia el pensamiento del emprendedor y, con el tiempo, se transforman en auténticos obstáculos emocionales. A esto se le suma, en muchas ocasiones, la clara falta de apoyo que recibe la persona emprendedora por parte de su entorno. Hecho que no ayuda a poder desarrollar un proyecto de forma exitosa.

Como solución a ello, Cero Tontería se encarga de ofrecer acompañamiento online a cualquier persona que quiera iniciar un negocio desde cero, aunque no posea conocimientos tecnológicos, no domine el marketing digital, no sepa inglés o no se sienta capacitada en ventas, siempre que quiera vender formación o servicios.

Herramientas para controlar el negocio La falta de apoyo del círculo cercano es un factor condicionante a la hora de decidir montar un negocio online. Al compartir nuevas ideas e ilusiones con las personas cercanas, es común encontrarse con dudas, desaprobación o crítica que, en ocasiones, pueden reducir ese impulso inicial.

La falta de dominio de herramientas propias de los negocios digitales también es una barrera que aleja al emprendedor de la acción necesaria, puesto que implementar estrategias de ventas como embudos automatizados o lanzamientos digitales requiere de un conocimiento técnico que se puede aprender, pero requiere de una curva de aprendizaje que puede resultar frustrante.

En este escenario, la empresa española que dirige la especialista en marketing digital Yolanda Cambra se encarga de acompañar con su mentoría personalizada a quienes decidan aventurarse por primera vez a emprender un proyecto, o bien ya tengan un negocio creado de formación o servicios, pero aún no logran alcanzar sus objetivos de facturación.

El modelo de esta mentoría busca que los profesionales tomen el control de sus negocios mediante una combinación de mentalidad, estrategia y herramientas. Además, no es necesario poseer conocimientos previos, ya que la metodología se ajusta a cada cliente y al modelo de su emprendimiento.

Descubrir en qué enfocarse Las mentorías de Cero Tontería ofrecen la oportunidad a profesionales de instruirse tanto en estrategia de ventas como en el dominio de herramientas digitales.

A partir de conocer potentes técnicas de marketing, los emprendedores podrán enfocarse en lograr que su negocio tenga visibilidad en internet para darse a conocer entre los potenciales clientes.

Además, contarán con herramientas para diferenciarse de la competencia y destacar. Aprenderán a vender con confianza y poder de convicción, y descubrirán mecanismos para lograr que sus clientes se sientan satisfechos al punto de repetir la compra o recomendar la marca a otras personas.

De esta manera, Yolanda Cambra asegura que la forma más rentable de obtener ingresos altos y recurrentes con un negocio de formación o servicios en internet es una combinación de lanzamientos en directo (webinars, masterclass, retos, etc.) con sistemas automatizados de captación de clientes (funnels o embudo de ventas).

Sus contenidos se adaptan a profesionales que venden formación o servicios: coaches, formadores, terapeutas, psicólogos, profesores, mentores, expertos, copywriters, profesionales sanitarios...; pero no están pensados para quienes venden productos físicos, tienen un e-commerce, un negocio multinivel, de marketing de afiliados o de network marketing.