Alquiler de coches deportivos de lujo en España, de la mano de Rent Car Deluxe Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Conducir un coche deportivo puede ser el sueño de muchos amantes de la velocidad. Por su potencia, elegancia y status, este tipo de vehículos no pasan desapercibidos por las calles.

Aquellos que aún esperan poder adquirir el suyo, así como los que prefieren alquilarlo para disfrutarlo durante algunos días, acuden al servicio de Rent Car Deluxe, la agencia especializada en el alquiler de coches deportivos y de alta gama más importante de España.

En un mercado que no ha sufrido retracciones por la pandemia, la producción y alquiler de autos deportivos es una actividad en auge que no deja de crecer.

¿Qué modelos deportivos ofrece Rent Car Deluxe? El clásico modelo de Volkswagen Golf GTi, por su parte, ha cumplido recientemente 44 años. Para celebrarlo, la compañía alemana lanzó al mercado 44 modelos exclusivos llamados "The original". Uno de esos escasos vehículos está disponible en Rent Car Deluxe. Se trata de un coche de 2.0 litros con 245cv, y caja de 6 cambios manual. Un predilecto de muchos clientes.

La reconocida firma Ferrari cuenta entre sus modelos más destacados con el F8 Tributo Spyder, un ocho cilindros de novedoso y renovado diseño. Para comprar un Ferrari 488 Pista en la actualidad se puede escoger entre llevar a cabo una larga espera o se puede alquilar uno hoy mismo.

Mercedes Benz, otra automotriz líder en el segmento de alta gama, destaca con el AMG GTR, construido en aluminio y magnesio, pensado para circuitos con un motor 4.0 V8 Biturbo.

Mclaren es una marca menos frecuente en España. Rent Car Deluxe cuenta con dos 570S Spider, los únicos Mclaren disponibles para alquiler en todo el país.

¿Cuáles son las ventajas de alquilar un coche deportivo? Rent Car Deluxe ofrece la posibilidad de alquilar modelos deportivos cuyos precios son, para la mayoría de personas, inalcanzables. Lamborghini Huracán EVO Spyder, Ferrari F8 Tributo, Mclaren 570S Spider, son algunos ejemplos de este tipo de modelos exclusivos que la agencia entrega en perfectas condiciones y a domicilio del cliente.

Si mantener un vehículo puede ser costoso, mantener un superdeportivo lo es aún más. Alquilar el coche deseado, en momentos aislados y pagar solo durante el tiempo de uso, es una gran ventaja.

Pagar 300.000 euros por un coche nuevo que comienza a devaluarse de manera inmediata, puede no ser la mejor alternativa para disfrutar de un vehículo que en el mejor de los casos, se disfruta 80 días al año. Son muchos los clientes que, tras un largo análisis de su situación, eligen Rent Car Deluxe para disfrutar su coche deportivo favorito, sin afrontar grandes inversiones ni asumir mayores responsabilidades.

