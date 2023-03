La solución a la alopecia femenina de Capilar Innovation Clinic Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) A lo largo de la historia, las razones de la alopecia femenina han aumentado.

Si bien uno de los factores principales sigue siendo el envejecimiento o simplemente cuestiones genéticas, la falta de nutrientes en el cabello e incluso el exceso de cosméticos, como los tintes, provocan que el proceso se acelere.

Para aquellas situaciones donde la caída de cabello de las mujeres es irreversible, la opción más recomendada es el trasplante capilar. Por esta razón, en Capilar Innovation Clinic se formaron para dar solución a este problema, con técnicas de tratamiento avanzadas.

Un procedimiento práctico y simple en Capilar Innovation Clinic Más allá de que la alopecia es un de los problemas más recurrentes en las mujeres, no muchas terminan de darle una solución a su cabello. Esto se puede deber al temor que supone pasar por una intervención quirúrgica. Sin embargo, Capilar Innovation Clinic dispone de un equipo de expertos, los cuales pueden solucionar casos de alopecia femenina tan solo brindando un tratamiento.

A pesar de esto, no todos los casos son iguales y la estructura capilar puede estar ya comprometida o completamente destruida. En estos casos, se proporciona una solución quirúrgica de trasplante capilar, donde no hace falta rapar el pelo del cliente. Las técnicas son las llamadas DHI y, si hiciese falta, FUE Zafiro, donde se realiza una pequeña ventana en la parte de la nuca, extrayendo de la misma parte el pelo. Por lo tanto, los resultados son 100 % naturales y efectivos.

Cómo de común es la alopecia femenina La pérdida de pelo en el cuero cabelludo es una problemática que ha acompañado a la humanidad en toda su historia. Estrés, infecciones, problemas de tiroides y exceso de cosméticos han provocado que la alopecia se muestre en etapas de la vida más tempranas de lo normal.

La realidad refleja que el 30 % de las mujeres sufren de alopecia y son el 70 % de las pacientes las que acuden, hoy en día, a las consultas de Capilar Innovation Clinic. Es importante su tratamiento, ya que, más allá de poder ser un factor androgénico y por la vejez, el debilitamiento del pelo puede ocultar síntomas de enfermedades que la persona debe tratar.

La pérdida de cabello conlleva sentimientos de baja autoestima y ansiedad asociados a la percepción de una mala imagen. Por lo tanto, el cuidado capilar no es un factor del cual las mujeres no deban preocuparse.

