Los gorros sostenibles de Back to the Roots, Beanie Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) La moda sostenible es una alternativa más ética y respetuosa con el medioambiente que la producción de ropa tradicional.

Las empresas que sostienen estos valores se preocupan por los derechos humanos de los trabajadores textiles y de los consumidores. Con respecto a esto, cuando las prendas se confeccionan con materiales naturales libres de componentes tóxicos, se protege la salud de todas las personas que están en contacto con ellas.

Una de las marcas que se inscribe dentro de esta tendencia es Back to the Roots, que emplea materiales orgánicos en todas sus colecciones. Por ejemplo, los gorros de lana, o beanie, que ofrece esta empresa están confeccionados 100 % con algodón orgánico y siguiendo principios éticos.

Back to the Roots y el diseño de beanies El término beanie surge de la palabra bean, que en inglés se utiliza coloquialmente para referirse a la cabeza. Actualmente, también se emplea este vocablo para llamar a los gorros de lana con o sin doblez. La nueva línea de beanies de Back to the Roots ofrece modelos en distintos colores como gris, verde musgo, arena y rojo frambuesa.

Por la compra de cada uno de estos gorros de lana, la organización One Tree Planted, socios de Back to the Roots, planta dos árboles en la región de Madre de Dios, en el Amazonas peruano. Esta zona es hogar de más del 10 % de todas las aves del mundo y actualmente presenta un alto riesgo de deforestación.

One Tree Planted trabaja en conjunto con agricultores locales de esta región para crear un sistema agroforestal sostenible que es gestionado por una cooperativa agrícola. Además, de árboles nativos, plantan cacao. De esta manera, proporcionan un recurso económico para esta comunidad.

Entre otras razones, Back to the Roots apoya esta iniciativa porque plantar árboles es una herramienta que sirve para combatir el cambio climático. En este sentido, los árboles absorben dióxido de carbono, lo almacenan y liberan oxígeno al aire. Además, protegen al suelo, proporcionan un hogar para distintas formas de vida silvestre y ayudan a prevenir la contaminación del agua.

Back to the Roots fomenta un estilo de vida amigable con la naturaleza Gonzalo Barrio, fundador de esta marca de ropa sostenible, gestiona Back to the Roots desde una cabaña que ha construido en una zona poco habitada del Pirineo. Según cuenta, su propósito ha sido iniciar “una vida sencilla, lejos de la rutina y las normas de la sociedad, siguiendo el ritmo que marquen cada amanecer y atardecer”.

Los beanies que ofrece Back to the Roots son productos de alta calidad elaborados con materiales 100 % orgánicos. Asimismo, con cada compra los clientes de esta empresa ayudan a desarrollar un proyecto de forestación en el Amazonas.

