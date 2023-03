Combatir las alergias primaverales con un purificador de aire de AIR8 TECH Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 19:07 h (CET) La primavera es sinónimo de incremento de la proliferación del polen. Lo que quiere decir que inicia la temporada más alta de alergias.

En este contexto, contar con un purificador de aire es una alternativa ideal para filtrar partículas como el polen, el polvo y el moho, mejorando considerablemente la calidad del aire interior. Para ello, AIR8 TECH ofrece variedad de modelos de purificadores de aire a través de su tienda online, con envíos gratuitos a toda España y con 30 días con posibilidad de devolución.

Ser alérgico en primavera El polen es el principal alérgeno en esta temporada. Lo que muchos no saben es que hay variedad de polen y uno puede ser alérgico a una o más variedades. Por ejemplo:

Gramíneas: este tipo de polen es la primera causa de alergia en el norte y centro de España y está presente en las plantas que crecen en los bordes de las carreteras y campos de cultivo.

Olivo: es parte de la familia de los árboles oleaceae. El olivo es la segunda causa de alergia en España.

Parietaria: esta es una de las principales fuentes de polen en la costa mediterránea.

Platanero: está presente en las grandes ciudades y genera una gran cantidad de polen.

Los síntomas de las alergias al polen se pueden manifestar de distintas formas, como conjuntivitis (picor, lagrimeo, ojo rojo), rinitis (picor de nariz y destilación nasal líquida), estornudos y picor de garganta y dificultad respiratoria con pitidos torácicos (asma polínico).

Las reacciones alérgicas a los alérgenos que se transmiten por vía aérea son una problemática muy común entre la población, aunque las alergias pueden variar de acuerdo con la estación y con los alérgenos típicos de cada época del año. No obstante, las alergias producidas por el polen, las cuales se daban con preeminencia durante la primavera, están comenzando a manifestarse todo el año debido al cambio climático. Tanto es así que se estima que el número de personas alérgicas se ha duplicado en la última década y se proyecta que la mitad de la población mundial sufrirá algún tipo de alergia para el 2050.

Por ende, es importante buscar maneras de crear ambientes más sanos, con espacios de vivienda y trabajo en los que se pueda respirar un aire más limpio. Para tal fin, invertir en un purificador de aire puede ayudar a reducir considerablemente las reacciones alérgicas en el interior, ya que es capaz de eliminar alérgenos.

Comprar un purificador de aire, en AIR8 TECH Adquirir un purificador de aire a través de la tienda online de AIR8 TECH es una opción muy recomendable para aquellas personas que sufren algún tipo de alergia y desean mejorar la calidad del aire interior de su hogar o incluso oficina. En este aspecto, estos dispositivos cuentan con tecnología de grado médico y filtro HEPA para capturar partículas finas como patógenos y virus, además de polvo, cabello, caspa animal y concentraciones de dióxido de nitrógeno, entre otros alérgenos.

De esta manera, no solo es posible reducir alergias, gripes y asma, sino que se elimina el polvo y los olores en los espacios, a la vez que se combate el moho y la humedad, permitiendo un mejor sueño y una mayor concentración en las personas.

Con un descuento del 25 % únicamente por el mes de marzo en ocasión del mes del Padre AIR8 TECH es una de las mejores opciones a la hora de filtrar el aire y eliminar las particulas nocivas. Para hacer uso del descuento debe ingresar a la tienda online y utilizar el código “Padre25¨

