Causas del sobrepeso en la menopausia y cómo prevenirlo Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 18:30 h (CET) En España, la tasa de obesidad se ha duplicado en los últimos 20 años, lo que ha incrementado los casos de enfermedades crónicas relacionadas con el aumento de peso. En particular, en las mujeres, el sobrepeso y menopausia pueden estar estrechamente relacionados debido a diferentes causas hormonales y metabólicas.

Ante esta situación, el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara se ha especializado en la atención de mujeres en la etapa de la menopausia, brindando soluciones y tratamientos personalizados para mejorar su calidad de vida y prevenir complicaciones de salud a largo plazo.

Causas del sobrepeso en la menopausia y cómo prevenirlo Durante la menopausia, los cambios hormonales pueden predisponer a las mujeres a aumentar de peso en la zona del abdomen, aunque también obedece a otras razones como el propio envejecimiento, a los factores genéticos y al estilo de vida. Acompañando al aumento de peso se suele observar una disminución de la masa muscular y de las capacidades del metabolismo, que dificultan el mantenimiento de un peso saludable. Además, la falta de ejercicio, la alimentación poco saludable y la falta de sueño también contribuyen al aumento de peso durante la menopausia. Para prevenir esto, es recomendable seguir los principios básicos del control del peso. La actividad física, incluido el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza ayudan a mantener una masa ósea, muscular y un peso saludable. Asimismo, es importante prestar atención a lo que se come y bebe, y elegir alimentos saludables como frutas, vegetales y cereales integrales, particularmente aquellos que son menos procesados y contienen más fibra. Por último, se puede considerar algunos tratamientos específicos para la menopausia indicados por un profesional en esta área, como el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara.

Un doctor especializado en sobrepeso y menopausia El Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara es un reconocido especialista en menopausia que ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación y atención médica de mujeres en esta etapa de la vida. Su enfoque es holístico, centrándose no solo en la salud física, sino también en la emocional y psicológica. Uno de los principales problemas de salud que aborda este doctor es el sobrepeso durante la menopausia, que puede tener un impacto significativo en la salud y calidad de vida de las mujeres. El control del peso es crucial para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas y los problemas articulares. Por ello, es importante destacar que la consulta con un especialista en menopausia es fundamental para recibir un asesoramiento adecuado y evitar información errónea y mitos que circulan en la sociedad. Las sociedades científicas especializadas en la salud de las mujeres durante la menopausia han trabajado arduamente para mejorar la formación especializada en esta área y el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara es uno de los especialistas destacados en el área, lidera alguna de estas sociedades a nivel nacional e internacional, estando capacitado para brindar una atención médica de muy alta calidad.

