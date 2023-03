Las reformas que aumentan el valor de una casa, de la mano de D&A Inmobiliaria

Cuando un propietario decide vender un inmueble, lo primero que tiene que hacer tras tomar la decisión es la de revisar los puntos fuertes que tiene para ofrecer. Se trata de hacer una evaluación completamente honesta para resaltar las fortalezas y determinar las debilidades que requerirán de reformas para que sean debidamente corregidas.

El objetivo, según los expertos D&A Inmobiliaria, es que el inmueble se pueda cotizar en el mercado con el mejor precio posible y destacar. Por esa razón, los directivos de esta agencia de bienes raíces de larga trayectoria recomiendan algunas reformas para aumentar el valor de la casa.

Las reformas que aconseja D&A Inmobiliaria Mónica Negrón y David Moreno son dos profesionales en el área de bienes raíces que encabezan el equipo de D&A Inmobiliaria. Esta es una firma de amplia experiencia cuyas oficinas están ubicadas en Rincón de la Victoria. Sin embargo, operan en Málaga Capital y en los municipios que conforman la Costa del Sol.

Afirman que pensar en reformas no implica necesariamente transformaciones de gran envergadura en la propiedad y añaden que muchas veces lo necesario para aumentar el valor de la casa son detalles que no requieren una gran inversión de tiempo o dinero. Lo que debe tener claro todo vendedor, es que los compradores siempre se inclinan por casas que están listas para habitar.

Eso quiere decir que, lo primero que hay que comprobar es el funcionamiento de aspectos como las redes de gas, electricidad o agua. También es esencial comprobar el estado de la cocina o los baños por ser ambientes neurálgicos en todas las casas. Asimismo, es importante revisar el estado de la carpintería y comprobar si existen problemas de humedad.

Cuantificar antes de iniciar las reformas Además de la cocina o baños, los expertos de D&A Inmobiliaria aseguran que existen otros elementos que ofrecen esa sensación de “estreno” en una propiedad. Dos de ellos son las puertas y ventanas. Sustituir modelos viejos por otros con diseños más modernos y materiales energéticamente eficientes aumentan el valor de la casa.

Otra de las reformas recomendadas es la pintura de las paredes. Una casa que sale a la venta debe lucir impecable para destacar en el mercado. La pintura nueva hace que la propiedad se vea limpia y contribuye a disimular detalles que pudiesen restarle valor. Negrón y Moreno aseguran que lo más importante después de examinar la propiedad es decidir qué reformas hacer. Advierten que no todas las reformas añaden el mismo valor a la casa y no todas tienen el mismo coste. Antes de decidir qué hacer, aconsejan estudiar el valor de las casas similares en esa zona y presupuestar el impacto económico de las renovaciones. El coste de los trabajos no debe superar nunca el precio estimado de venta de la propiedad en el mercado.