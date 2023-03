El importante papel de los inversores inmobiliarios a la hora de aminorar el tiempo para lograr una transacción Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 18:44 h (CET) El mercado inmobiliario ha pasado por cambios importantes en los últimos dos años, según los analistas.

De una paralización casi total pasó a una efervescencia histórica que dejó cifras muy positivas en el sector entre 2021 y 2022. Sin embargo, desde el último trimestre del pasado año los inversores inmobiliarios registraron una importante desaceleración.

Un contexto internacional turbulento, una economía incierta y el incremento del coste de los créditos han hecho retroceder el mercado en los últimos meses. Eso ha tenido una repercusión significativa en los tiempos promedio que dura un inmueble en el mercado de compra-venta en España.

¿Por qué es conveniente buscar inversores inmobiliarios? Ester García Alemany, CEO de la firma Alemany Real State, dice que ante un mercado cambiante es necesario tomar decisiones rápidas. La ejecutiva se refiere específicamente a iniciativas como la de vender un inmueble, un proceso que puede desgastar mucho tiempo. Si no se hace de la manera correcta, se corre el riesgo de perder incluso mucho dinero.

Alemany Real State es una empresa española con más de 20 años en el mundo inmobiliario. A lo largo de su trayectoria se han convertido en referentes en marketing digital inmobiliario, incorporando nuevas herramientas para potenciar la venta de propiedades. García Alemany dice que con esos recursos han logrado un alcance mayor al de las empresas tradicionales.

Como conocedora de la realidad actual del mercado, la CEO de esta consultoría inmobiliaria online y offline dice que hay que optimizar los lapsos. Si se decide vender una propiedad, es necesario hacerlo en el menor tiempo posible. La razón principal es simple: mientras más tarde un inmueble en ser vendido, menos dinero vale. En ese sentido, la búsqueda de inversores inmobiliarios surge como una alternativa lógica.

El importante papel de los inversores inmobiliarios Un estudio realizado en 2022 estableció que en España vender una vivienda tarda de 8 a 12 meses en el 84 % de los casos. Otro 10 % de los consultados declaró que tardaba entre 1 y 2 años para lograr una operación de venta. Algunos menos afortunados señalaron que habían empleado más de 2 años para vender una vivienda.

Estos tiempos no son los adecuados si se necesita vender una casa u oficina con urgencia. En esos casos contactar a un inversor inmobiliario se presenta como la mejor opción para lograr una transacción rápida. Empresas como Alemany Real State, dice su CEO, garantizan además una valoración justa y una operación transparente.

La experta destacó que la búsqueda de los inversores inmobiliarios representa la solución a la hora de aminorar el tiempo para lograr una transacción. Recordó que mientras un inmueble permanece en el mercado, sigue generando gastos fiscales y de mantenimiento que deben ser cubiertos. Es decir, que tardar demasiado no solo significa cobrar menos por el inmueble, sino en gastar más para mantenerlo al día.

