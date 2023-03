Visión y Vida lanza una herramienta digital para elegir el grado de protección solar de las gafas de sol

Esta herramienta gratuita, desarrollada por Visión y Vida con el apoyo de la Facultad de Óptica de Terrasa y AEO (Asociación Española de Fabricantes de Óptica), ayuda al usuario a conocer qué filtro solar necesitan acorde con su estilo de vida y necesidades visuales Nace la primera herramienta digital que ayuda al usuario a conocer qué filtro de gafas de sol necesita acorde con sus necesidades de protección y su estilo de vida. El sistema, desarrollado por Visión y Vida con el apoyo de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa y la AEO (Asociación Española de Fabricantes de Óptica), busca concienciar a la sociedad de cara a esta primavera sobre la importancia de protegerse, al tiempo que informa sobre todos los modelos, tipos de filtros y características de las gafas de sol, para que cada uno pueda escoger aquellas que mejor se adapten a sus necesidades.

De este modo, todo aquel que lo desea podrá acceder a esta página web y realizar el test visual, tras lo cual se le explicará qué grado de protección necesita: "es importante que el usuario sepa que no todos los ojos ni personas necesitan la misma protección los mismos sistemas, puede haber desde aquellos que estén protegidos con un filtro 1, ya que no suelen sufrir deslumbramiento y no tienen tantas molestias ante el sol; hasta un filtro 4, que corresponde a personas extremadamente sensibles a la luz, de fácil deslumbramiento y con molestias por la radiación", explica Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida.

Teniendo en cuenta que para la ciudadanía, las gafas siguen siendo únicamente un complemento de moda y no de protección, sigue habiendo un 14% que sigue sin asociar la relación existente entre exposición al UV y enfermedad ocular. "Se sabe que el usuario únicamente suele tener unas gafas, que ha podido comprar en canales regulados o el top manta (de los 21,6 millones de gafas de sol que se venden al año, solo 2,6 lo hacen en el canal óptico), sin entender que si vas a la montaña se requiere un filtro 4 que, a su vez, está prohibido para conducir, algo que se hace mucho mejor con gafas polarizadas, porque reducen la frenada hasta en 7 metros", explica Alsina.

La asociación ha decido lanzar esta herramienta ahora para que esta primavera la gente se proteja y ayude a proteger a los que le rodean: "hemos hecho una encuesta poblacional con más de 200 respuestas y hemos comprobado que el 56,6% de la ciudadanía realiza regalos relacionados con la salud, pero solo el 39,3% regala salud visual. Entre estos que sí, el 57,5% regala gafas de sol, mucho más que aquellos que regalan gafas graduadas (11,6%), lentillas (3,6%), revisiones visuales (2,7%) o terapia visual (8%)", explica Alsina.

Por ello, ahora que se acercan fechas familiares, temporadas de viajes familiares y días de campo y playa, Visión y Vida quiere dar a conocer esta herramienta y recordar que, cada año, tres millones de personas se quedan ciegas en el mundo debido a la exposición UV. En el caso de los menores, la situación es peor: antes de los 18 años ya habrán recibido el 80% de la radiación de toda su vida, pero el 42,5% de ellos no usó gafas de sol hasta los cinco años. "Es el momento de asesorarse y confiar en el profesional de la óptica y optometría para encontrar esas gafas que nos pueden proteger al tiempo que nos aportan moda en nuestro día a día", concluye Alsina.