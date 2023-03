Un paso crucial para una sociedad globalizada y conectada; la inclusión en internet, por ADDAW Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 13:26 h (CET) Mucho se está hablando actualmente de inclusión. Se ve como cada vez las minorías se visibilizan más y las empresas tienden a tenerlas más en cuenta. Sin embargo, internet, siendo un espacio perfecto para favorecer la inclusión, a día de hoy es un espacio muy poco inclusivo, un espacio donde incluso personas sin discapacidad tienen problemas para navegar correctamente, un espacio que fomenta barreras y donde, en definitiva, aún no se trasluce ese interés de las empresas por la inclusión.

Pero por suerte, esto poco a poco está cambiando. Cada vez son más las entidades y empresas que buscan que sus páginas web sean eficientes, comprensibles, perceptibles y operables. No obstante, el desconocimiento sobre como conseguirlo se aleja del ideal de tener un internet inclusivo, un internet que permita a todos los usuarios acceder en igualdad de condiciones.

Este desconocimiento viene provocado por la poca importancia que se le da a la accesibilidad en la web y a los beneficios que puede aportar para usuarios y empresas. No se debe olvidar que la accesibilidad web ha sido creada para proporcionar un acceso equitativo e igualitario en oportunidades, a todas aquellas personas que tengan una discapacidad, permitiéndoles a estas acceder a la información e interactuar online, pero no solo eso, una web accesible también es una web más cómoda, más intuitiva, en definitiva, más útil.

ADDAW, a través de sus servicios de auditorías de accesibilidad, garantiza a las empresas que su web será accesible, además al hacerlo, disminuirán sus costes de mantenimiento, aumentarán la usabilidad de sus webs y demostrarán que estos se implican socialmente. Además, ADDAW se ha comprometido a través de su blog de accesibilidad a divulgar buenas prácticas y usos correctos en cuestiones de accesibilidad.

Qué es la accesibilidad web y por qué es necesario hacer una auditoría de accesibilidad web La accesibilidad web es una práctica de carácter inclusivo, que se emplea con la finalidad de que las personas que tengan o no alguna discapacidad, puedan navegar a través de la web con igualdad de oportunidades.

Es importante que se entienda la diferencia entre usabilidad y accesibilidad. Una web usable no tiene por qué ser accesible, pero una web accesible siempre será usable. Se podría poner el ejemplo de una web muy bonita, pero donde solo pueden navegar correctamente un número limitado de personas. Esta web para ese grupo de personas es usable (y muy bonita), por el contrario, se podría tener una web muy fea, pero donde todos puedan navegar en igualdad de condiciones por ella.

La primera es una web usable, la segunda una web accesible, no se pretende decir con esto que las webs accesibles deban ser feas, sino que se debe siempre de tratar de tener una web bonita y donde todos puedan navegar en igualdad de condiciones.

Que una web sea accesible no es algo subjetivo, existe una legislación que establece como debe ser una web accesible. Esta legislación hace uso de las WCAG para establecer toda una serie de criterios que deben cumplir las webs que quieran ser accesibles.

Para estar seguro de que una web cumple con la normativa de accesibilidad se debe realizar una auditoría exhaustiva, por lo que es necesario tener conocimientos avanzados en accesibilidad, o contar con la ayuda de auditores como ADDAW.

ADDAW permite a los usuarios identificar si una web es accesible La Asociación para la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web (ADDAW) vela por el derecho de navegar y hacer gestiones en internet de todas las personas con o sin discapacidad. La asociación se encarga de visibilizar la importancia de la accesibilidad, crear webs más accesibles y realizar auditorías a todo tipo de páginas web.

A través de estas auditorías profesionales, se les informa a los propietarios de sitios web, si sus webs cuentan con una adecuada accesibilidad, enviándoles, además, toda la información que necesiten, como el informe IRA.

En caso de que, tras realizar la auditoría, la entidad o empresa quiera ser accesible, ADDAW se compromete en realizar un acompañamiento completo y especializado poniendo a su disposición a un equipo de expertos en accesibilidad, siguiendo la metodología WCAG-EM para certificar que cumplen con la normativa.

Organismos públicos, entidades, centros educativos y empresas privadas están obligadas actualmente a tener sus webs accesibles, por lo que acudir a un equipo como ADDAW les ayudará con sus respectivas auditorías con el fin de cumplir con la ley y garantizar el cumplimiento de la normativa.

