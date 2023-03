Mundo del Móvil, expertos en reparación de ordenadores en Madrid Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 13:33 h (CET) Hoy en día, la mayoría de personas utilizan los ordenadores como dispositivos para trabajar, jugar y socializar, estudiar o comprar productos por internet, entre otras cosas. Estos se han convertido en una herramienta muy necesaria en la vida cotidiana y puede resultar un grave problema cuando se estropean de manera inesperada.

Para aquellos que necesiten, por ejemplo, reparar iMac o cualquier otro ordenador, el servicio de Mundo del Móvil es una gran opción, ya que se encargan de reparar dispositivos en sus tiendas de Madrid o también ofrecen la opción de recogida en cualquier punto de España de un máximo de 72 horas.

Reparación de ordenadores de todos los modelos A menudo, los fallos en el ordenador pueden estar relacionados con la pantalla, la batería, el conector de carga o problemas con la conectividad. Por ejemplo, algunos de los errores más habituales es que este se bloquee o no se encienda, que haga un ruido extraño, que requiera de una limpieza de virus o una reparación del software, así como problemas con el teclado, el disco duro o la placa base.

No importa la marca o el modelo del ordenador, ya que, en este sentido, una de las ventajas competitivas de Mundo del Móvil es que son capaces de reparar dispositivos de todo tipo. Aparte de su especialización con productos de la marca Apple, también cuentan con servicios para marcas como Acer, ASUS, HP, Lenovo, Huawei, Lenovo, MSI, Toshiba o Dell.

Para la reparación de ordenadores, ofrecen un presupuesto sin compromiso e intentan agilizar el proceso con la mayor brevedad posible. Sus precios incluyen la mano de obra y el IVA, con un precio cerrado. Además, para aquellos que residen en Madrid o alrededores, disponen de 3 tiendas físicas, en las cuales se puede acudir sin cita previa para una reparación al instante.

Mundo del Móvil, servicio especializado en productos Apple Es importante analizar la calidad de los servicios que ofrece una empresa antes de contratarla para la reparación de dispositivos móviles, y obtener referencias positivas de otros clientes que validen a la compañía. El sector tecnológico es muy amplio y por eso es necesario acudir a profesionales expertos que dominen los aparatos de marcas concretas.

En este caso, Mundo del Móvil es una de las empresas de referencia para aquellos que necesiten reparar un MacBook, un iMac o cualquier otro dispositivo de la marca. Cuentan con más de 12.500 reseñas en Google, lo cual avala su prestigio en el sector.

La empresa cuenta con especialización en reparación de ordenadores Apple como por ejemplo los ordenadores iMac de las versiones disponibles desde el 2014 hasta la del 2020, teniendo en cuenta aspectos de batería, tarjeta gráfica, sistema operativo, recuperación de datos, ventiladores, contraseñas, pasta térmica o pantallas.

Aparte de los servicios mencionados, Mundo del Móvil, también ofrece reparaciones de otros productos como tablets, smartwatch, patinetes eléctricos, robots aspiradores, altavoces, consolas y mandos, entre otros. Todos ellos, con una garantía de hasta 4 meses, siempre que no hayan estado manipulados por un tercero.

Para cualquier duda o consulta, se recomienda contactar directamente con los expertos de Mundo más Móvil, ellos se encargarán de solucionar los problemas técnicos relacionados con la reparación de ordenadores, tanto para productos de Apple como Microsft. Sus años de experiencia y las opiniones de sus clientes satisfechos, avalan la calidad de un servicio profesional, ágil y efectivo.

