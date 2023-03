​Orsi y Godallier dan la sorpresa del día y Brea y Araújo mantienen su firme crecimiento Pádel Redacción @DiarioSigloXXI jueves, 23 de marzo de 2023, 12:28 h (CET)

La segunda parte de la fase de 1/16 del cuadro femenino en Paraguay fue un remanso de paz alterado únicamente por dos fogozanos, dos golpes de corneta que retumbaron alto y que nos dejaron dos partidazos sentenciados ambos de la misma manera, en un tie break final. Y es que los dos partidos, conforme a lo que se vio en la pista, merecían terminar igualados, pues fueron la única nota discordante más allá de la tranquilidad, y el poco público presente lo agradeció reconociendo el esfuerzo de las protagonistas.

En el primero veíamos a Alix Collombon y Carla Mesa disputarles de tú a tú el luminoso a Carolina Orsi y Leá Godallier, pero la italiana y la francesa darían la única sorpresa del día a pesar de un comienzo nefasto. El dueto francoespañol se las ingenió para salir en tromba y atropellar a sus oponentes con un parcial que no dejó ningún lugar a las dudas (6-0).

Ese golpe directo a la mandíbula despertó a Orsi y a Godallier y les obligó a reinventarse, buscando una alternativa de juego y, sobre todo, a enchufarse ellas mismas, algo que consiguieron y que, a base de breaks, les permitió volver a meterse en la pelea (3-6). Para concluir el partido, se vería la mejor puesta en escena de las cuatro, luchando ahora sí de igual a igual para, con las mismas fuerzas, no obtener ninguna el premio de ponerse por delante, poniendo siempre a buen recaudo sus saques hasta que en la muerte súbita, un arreón de Carolina y Léa sirvió para desnivelar el encuentro y mandarlas directamente a octavos de final (6-0, 3-6 y 6-7).

Mapi y Majo fueron las protagonistas, en el aspecto negativo, en el otro partido, pues su lucha no se vio recompensada con una victoria que fue a parar a las manos de Delfi Brea y Sofia Araújo, dos jugadoras que poco a poco van dando pasitos sobre seguro y están ofreciendo buena sintonía.

Tras empezar mejor las hermanas a pesar de tener que sufrir para llevarse el primer acto, cosechando una ventaja esencial ya en la parte final, serían Delfi y Sofi las que tomarían la delantera en la segunda manga con una reacción propia de su gran calidad. Empezaron a trabajar un juego de mucho más control gracias a que Delfi asumió las tareas creativas al tiempo que la portuguesa se ofrecía constantemente a cerrar los puntos y atacar con bolas pesadas y que buscaban siempre que Mapi y Majo se limitaran a defender más que a atacar. Así llegaría el 3-6 que mandaría todo a un desenlace fantástico, un set de puro pádel de las cuatro que únicamente se pudo decidir en el tie break, momento en que volvió a aparecer la versión más eficiente de Brea y Araújo, cogidas de la mano y caminando con paso firme (4-7) hacia unos nuevos octavos de final (6-4, 3-6 y 6-7).

Lucía Sainz y Aranza Osoro jugaron su partido de menos a más o quizá fueron sus rivales las que fueron de más a menos. Teresa Navarro y Marina Martínez empezaron con buena sintonía, peleando de tú a tú y llegando casi a forzar el tie break, pero tras perder la primera manga, en la segunda se desinflaron un poco, no encontraron los tiros ni la continuidad de minutos antes y se perdieron en el entramado de juego de la española y la argentina (7-5 y 6-1).

Jessica Castelló y Claudia Jensen consiguieron un debut plácido frente a 'Las Martas', Barrera y Caparrós, manteniendo el nivel mostrado hace solo unos días en Chile y con una Jensen que parece recuperada del esfuerzo que le obligó a abandonar en la final. Así, con un doble 6-2 se llevaron el partido en menos de una hora de juego. Casi el mismo marcador conseguirían Vero Virseda y Bárbara Las Heras, en su caso despidiendo por la vía rápida a Noa Cánovas y Araceli Martínez; la joven pareja no pudo con la experiencia de Virseda y Las Heras, ni con la intensidad a la que estas jugaron, y terminaron por ceder con un 6-2 y 6-3.

Más amplio fue, si cabe, el marcador en el partido entre Melania Merino y Alejandra Alonso ante Verónica Cepede y Arianna Maria Stagni, que concluiría con un 6-2 y 6-1 para las españolas. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Orsi y Godallier dan la sorpresa del día y Brea y Araújo mantienen su firme crecimiento Pádel Vic acogerá de nuevo tres días del mejor trial mundial La ciudad catalana acoge del 7 al 9 de abril la prueba inaugural de la Copa del Mundo de Trial UCI 2023 Impresionante victoria de Da Costa y Porsche en Sudáfrica Segunda posición para Jean-Éric Vergne y DS Automobiles Los grandes candidatos del Abierto de Francia Entre mayo y junio se disputará el Abierto de Francia. En el top 3 se encuentran Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Rafael Nadal El Betis FS cede ante el Palma (3-5)