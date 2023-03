Huakai alcanzó los 3 millones de facturación en 2022 y prevé crecer un 200% este año Comunicae jueves, 23 de marzo de 2023, 10:03 h (CET) La empresa española ya supera los 5.000 viajeros y prevé desembarcar en 2023 en dos nuevos mercados europeos Huakai, la empresa pionera en España en ofrecer viajes en grupo para jóvenes, cerró el 2022 con una facturación de 3 millones de euros, lo que supone multiplicar por tres la cifra del ejercicio anterior. Este 2023, Huakai prevé alcanzar los 9 millones de euros de facturación, lo que se traduce en un crecimiento cercano al 200%. De hecho, en lo que va de primer trimestre, ha alcanzado las 1.500 reservas, lo que supone triplicar los resultados obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento de Huakai está siendo exponencial. Este año prevé aumentar aún más su presencia en el mercado nacional. También incrementar su plantilla de 20 trabajadores a 30, y sus coordinadores de 200 a 450. Además, será un año clave para su expansión internacional, llegando a dos nuevos mercados europeos que ya desde hace tiempo estudian minuciosamente.

Más de 5.000 personas continúan viajando por todo el mundo con su propuesta revolucionaria, que se ha convertido en la primera opción de muchos jóvenes para pasar sus vacaciones. Detrás de este gran resultado está una necesidad creciente, y es que a los jóvenes españoles les resulta cada vez más complicado cuadrar sus agendas con las de su entorno, lo que hace que, al no tener compañeros con quienes disfrutar de unas vacaciones, sean muchos los que renuncian a viajar. Por eso, cada vez son más las personas que encuentran en Huakai un aliado inmejorable a la hora de planificar sus vacaciones. La empresa se encarga de conformar el grupo que vivirá la aventura, lo que hace que cada vez más viajeros se atrevan con este tipo de experiencias.

Se trata precisamente de uno de los puntos claves del éxito de Huakai: poner al cliente en el centro del negocio. "Para nosotros lo más importante es que la experiencia del cliente sea muy satisfactoria. Nos eligen para pasar sus vacaciones y para nosotros es una responsabilidad y un gusto trabajar duro para que apostar por viajar con nosotros haya merecido la pena", dice Fernando Cerro, uno de los fundadores de Huakai.

1.800 reseñas entre Google y Facebook con una puntuación de 4.8, son datos que reflejan a la perfección el éxito que la empresa está consiguiendo. "No hay mejor prescriptor que un cliente contento, desde Huakai intentamos fomentar mucho la idea de comunidad para que todo el mundo que decida probar la experiencia se sienta uno más de esta gran familia que no para de crecer", apostilla Fernando.

Y eso que los comienzos no fueron del todo fáciles. Paradójicamente, el comienzo de esta empresa dedicada a los viajes en grupo fue precisamente en época de pandemia. Lo que para una empresa en su fase inicial hubiera significado un punto y final, Huakai lo convirtió en una oportunidad. "En un principio se pensó para viajes de larga distancia, pero debido a las restricciones de muchos países por el Covid, incluimos varios destinos nacionales que funcionaron a la perfección, tanto es así, que hoy en día siguen entre nuestra oferta consiguiendo cifras de venta muy altas", dice su cofundador.

Para este año 2023, a los objetivos de crecimiento mencionados anteriormente, la empresa española tiene el firme propósito de embarcarse en varios proyectos sostenibles con el objetivo de afianzar su compromiso con el medio ambiente y con procesos que respeten la cultura y tradición de cualquier país al que viajen.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rentokil Initial: Cucaracha del café, la pesadilla de las cafeteras de los bares Benilde Soria, chef medieval adnamantina con su "Oreja rellena" Periche Profesional se presenta en Expobeauty con novedades tanto en color como Hair Care El Consejo de Fisioterapeutas de España publica un documento marco sobre la importancia de la fisioterapia en el ámbito educativo Huakai alcanzó los 3 millones de facturación en 2022 y prevé crecer un 200% este año