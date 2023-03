¿Habrá algún acontecimiento celestial que conmueva a esta sociedad? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 23 de marzo de 2023, 08:42 h (CET) Lo dice San Pablo, no es cosa mía. En su carta a los Romanos, dice en el capítulo 1º: “Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios.. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres… En efecto, lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó; porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras. De manera que son inexcusables, por cuanto conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, y alardeando de sabios, se hicieron necios… Por esto los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza, con que deshonran sus propios cuerpos, pues trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Criador… Por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrasaron en la concupiscencia de unos por otros…

Y como no procuraron conocer a Dios, Dios los entregó a su réprobo sentir, que los lleva a cometer torpezas, y a llenarse de toda injusticia, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, dados al homicidio, a contiendas, a engaños, a malignidad, chismosos o calumniadores, abominables de Dios, ultrajadores, orgullosos, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a los padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, Los cuales, conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen.”

Con la democracia está ocurriendo lo que dice San Pablo y aún faltan otros gravísimos pecados. El juicio de Dios es bien claro: "DIGNOS DE MUERTE" Pues esta es la realidad que tenemos, avisados ya estamos, cuando menos lo esperemos VENDRA EL HIJO DEL HOMBRE, PARA UNOS SERÁ SU SALVACIÓN PARA OTROS SU CONDENACION. ESTAMOS EN TIEMPO PROPICIO PARA NUESTRA CONVERSIÓN: LA CUARESMA.

