​Luchando por subsistir como nación Pedro García, Gerona Lectores @DiarioSigloXXI jueves, 23 de marzo de 2023, 08:19 h (CET) Durante el año y un mes de guerra defensiva, el número de bajas, o sea de personas muertas o heridas, es altísimo. Las estimaciones sugieren que Rusia ha perdido 180.000 soldados muertos, gravemente heridos y capturados desde el comienzo de la invasión, mientras que Ucrania ha perdido alrededor de 100.000 soldados, más otros 30.000 civiles muertos. Sin duda, estamos ante una gran tragedia humana.



Ucrania nos ha enseñado este año que está luchando por subsistir como nación, que está luchando por su libertad. Putin quiere borrar a Ucrania del mapa. Hace un año no pensábamos que los ucranianos pudieran aguantar. Es cierto que no hubieran podido aguantar sin el continuo apoyo de Occidente, pero, sobre todo, aguantan porque luchan por su existencia. Ucrania nos ha puesto de manifiesto lo concreto que es el deseo de justicia y de libertad. También hemos aprendido que Europa ya no está libre de la guerra. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un periódico imaginario Al escuchar la radio con las noticias del voto de censura a Sánchez y sus anécdotas, he entrado en trance y me veía director del diario “GMC” Escribir Hemos perdido la sana costumbre de escribir. Nos conformamos con garrapatear en los dichosos “whatsapps” Moción de censura al Parlamento Vergüenza ajena ante el espectáculo dado por los diputados encargados de contestar al señor Tamames Lo que nos hace humanos - Parte I Solo el que no ha sentido miedo en medio de un mar embravecido o un amor impulsor de vida no es capaz de entender el lenguaje simbólico Alternativa PP, Paradela, Mazón y Cuca Cerca del Congreso del los Diputados, tres hombres del PP hablaban bajito