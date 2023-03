Vervictech, limpieza y desinfección sin toxinas Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Con el avance de la tecnología y la necesidad de reducir el impacto ambiental de algunas aplicaciones, los productos modernos se fabrican con nuevas visiones más sustentables. La industria química viene desarrollando productos de limpieza desde hace décadas.

En Vervictech se encargan no solo de la venta de este tipo de productos, sino también de la asistencia necesaria para su aplicación.

La variedad de ámbitos en los que se desarrolla la empresa dan cuenta de la amplitud de recursos que posee, propia de una firma enfocada en desarrollar nuevas soluciones a empresas, organismos públicos y privados, y los hogares particulares.

Una limpieza sin toxinas Vervictech pone a disposición del mercado una línea de desengrasantes ecológicos multienzimáticos de origen orgánico. Los mismos no tienen origen animal y lo más importante de todo: no poseen contaminantes.

Esta línea de productos posee propiedades desodorizantes, desinfectantes, desengrasantes y de limpieza. Al no ser agentes cáusticos, son ideales para la limpieza de piscinas, control de bacterias y limpieza en general.

Toda la línea está compuesta por productos biodegradables y atóxicos, lo que los convierte en productos que, a diferencia de limpiadores convencionales, no son nocivos para seres humanos ni animales. Tampoco es necesario usar guantes para su aplicación y permiten ser conservados hasta 36 meses. Los productos de esta línea son ideales para la limpieza de cocinas, elementos metálicos, mesas de trabajo, barras de acero inoxidable, cristales, espejos…

Las ventajas de usar estos productos es tal que el Laboratorio de microbiología de ASINCAR- Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias ha realizado una investigación sobre los mismos, resultando un 100 % de efectividad en la eliminación total de los biofilms de las bacterias de todo tipo y en todo tipo de superficies.

Sistemas que activan La aplicación de productos de limpieza no se limita a la gastronomía y al hogar. Vervictech es especialista en la asistencia e implementación de protocolos para industrias de diferentes sectores. En la mayoría de los casos, el trabajo de la empresa consiste en la introducción de un sistema multienzimático.

La actividad biológica de estas intervenciones ofrece beneficios como la impermeabilización, compactación, eliminación de polvo, recuperación de suelos contaminados, desengrasado de elementos en ganadería, eliminación de olores, entre otros. En agricultura destaca el producto HARVA-ZYME, un potente agente nutricional para el suelo. A su vez, VERBAC-ZYME permite reducir emisiones al sustituir la necesidad de emplear agentes de limpieza más potentes y nocivos.

La empresa se encarga, en todos sus productos, de encontrar alternativas ecológicas para los problemas de siempre. Para ello ha desarrollado múltiples líneas de productos veganos: para mascotas, para animales y granjas, para la higiene corporal y el cabello.

Vervictech lleva varios años distribuyendo, vendiendo y trabajando en la correcta aplicación de productos para generar soluciones saludables en distintos ámbitos. En esa trayectoria, distintos organismos estatales y privados han encontrado en la empresa un socio que se preocupa por encontrar soluciones amigables con el ambiente.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ANE International dispone del Máster en Neurociencia INIMA Rehabilitación explica en qué consiste la logopedia a domicilio Recomendaciones de seguridad contra robos para proteger las viviendas en verano RJB Moving, una pionera en el sector de las mudanzas en Guadalajara Ofertas de renting de vehículos desde 1 día hasta 5 años con RENTINGPLUS