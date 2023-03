Las empresas de servicios digitales aumentaron su facturación un 17% durante el 2022, según VASS

Frente al frenazo del optimismo en la anterior edición del TIC Monitor, los empresarios de servicios digitales ven con mejores ojos el futuro a corto plazo del sector: el 61,7% espera aumentar plantilla y el 65,5% confía en seguir incrementando su cifra de negocio El sector de servicios TIC cerró el año 2022 con cifras muy positivas en España, tanto en empleabilidad como sobre todo en facturación.

El crecimiento promedio del año pasado para este tipo de empresas alcanzó un 16,9%, mientras que el crecimiento interanual de la facturación entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022 logró un 11,4%.

Esta es una de las principales conclusiones del barómetro mensual TIC Monitor, un informe elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE y en el que también se reafirman las buenas cifras de contratación del sector. La demanda de talento especializado muestra un incremento interanual en diciembre de 2022 del 7,2%, así como un aumento en febrero de 2023 de 41.822 afiliados a la seguridad social en empresas de servicios TIC respecto al año anterior.

"Si teníamos dudas sobre la existencia de una especie de burbuja digital, la realidad es que las compañías de servicios digitales siguen creando empleo, al menos en España", señala Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor, aunque también que se ha "notado una ralentización en la facturación por empleado que, aunque sigue avanzando positivamente en un 4% durante los últimos doce meses, el registro equivale apenas a la mitad de lo que apreciamos en la anterior entrega. Este frenazo se debe en gran medida a la contención de precios en el sector".

La anterior edición de TIC Monitor puso la voz de alarma en lo que se refiere a la creación de empleo a corto plazo para el sector, pues para entonces había tantas empresas que esperaban crear empleo neto como las que esperaban reducir plantilla. Afortunadamente, esta situación ha durado poco, pues el indicador de empleabilidad ha pasado de un virtual punto muerto a alcanzar los +23,4 puntos en un mes, lo que en una escala -100/+100 equivaldría a decir que el 61,7% de los empresarios de servicios TIC en España espera aumentar plantilla a corto plazo.

"Es cierto que las expectativas de empleabilidad españolas están por debajo del promedio comunitario, pero también hay que recalcar que su recuperación ha sido más significativa pues en apenas un mes el indicador de empleo en España ha crecido 17 veces más que en toda la UE", afirma Antonio Rueda. Además, el director de VASS Research y responsable de TIC Monitor destaca que "este dato, junto a las buenas previsiones de negocio, confirman la solidez del sector TIC español en un momento de incertidumbre".

No en vano, la última edición de TIC Monitor revela que los empresarios españoles TIC son más optimistas que sus homónimos europeos en la expectativa de incrementar actividad en los próximos tres meses. El índice de clima, en este sentido, se sitúa en los +30,9 puntos frente a los +28,9 puntos de la UE, lo que equivaldría a decir que el 65,5% de los empresarios en España confía en seguir incrementando su cifra de negocio a corto plazo.

Pese a las buenas cifras y expectativas del sector de servicios digitales en España, Antonio Rueda llama a la prudencia debido al contexto socioeconómico. "Las incertidumbres no han cesado, sino que, al contrario, vemos como se estrenan nuevos episodios. La contracción monetaria de los bancos centrales es un mal compañero de viaje en estos entornos de desconfianza, por lo que es importante que las grandes compañías no enfríen sus inversiones en IT".