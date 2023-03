Las ventajas de obtener el permiso de moto A2 con la ayuda de Autoescuela Lucex Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 15:08 h (CET) En Europa, los carnets de moto se dividen en tres clases: A1, A2 y A. Contrario a los coches, para obtener los distintos permisos de conducción de motocicletas hay un sistema de escalonado en función de las características técnicas y las prestaciones.

En particular, el permiso de moto A2 es el más demandado entre los carnets, ya que permite llevar motocicletas sin límite de cilindrada. Y, en la Autoescuela Lucex, cualquier persona mayor de 18 años que esté interesada, puede apuntarse a las clases de conducción para obtener dicho permiso.

Obtener el permiso A2 de manera fácil y rápida El permiso A2 permite conducir motos con una potencia máxima de 47 CV y, además, una potencia/peso que no supere los 0,2 KW/KG y no derivadas de un coche con el doble de su potencia o más.

Cabe destacar que el carnet A2 solo tiene vigencia en la Unión Europea. En el caso de querer optar por un permiso internacional, solo será posible teniendo el permiso A, el cual solo puede adquirirse, sin tener que presentar ningún examen, después de dos años de experiencia en el A2.

Los aplicantes al permiso de moto A2 deben presentar una prueba que consta de tres partes: un examen teórico-práctico, una evaluación práctica de maniobra en circuito cerrado y, por último, un examen práctico en vías abiertas. Una vez aprobado el examen, adquirir el carnet regularmente tiene un tiempo de espera de entre dos meses a dos meses y medio. No obstante, la Autoescuela Lucex entrega el permiso sin tener que entrar en lista de espera.

La importancia de refrescar conocimientos En muchas ocasiones, hay personas que se alejan del manillar y pasan años sin conducir una moto. Y, al volver al ruedo, les llena de temor apretar el acelerador. Para evitar esos miedos, la Autoescuela Lucex dispone de clases de reciclaje.

Este tipo de clases ayudan a quienes no tienen la confianza suficiente para subirse a una motocicleta y vencer, por fin, el miedo y recuperar la seguridad en sí mismos. Estas clases refrescan los conocimientos adquiridos en las lecciones de manejo, refuerza la seguridad en el usuario y en sus conocimientos, mejora sus habilidades tras el volante y, poco a poco, gana confianza.

Lucex es la única autoescuela en Getafe, Madrid, que ofrece el permiso B y el A2 sin lista de espera. Además, pone a disposición de sus alumnos todo el material de vestimenta necesario para las clases prácticas, todo para asegurar que el aprendiz disfrute de la experiencia de aprendizaje sin poner en riesgo su propia vida ni la de terceros.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.