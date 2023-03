¿En qué consiste la fototerapia?, por Clínica Capilar Laura Agrelo Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 13:53 h (CET) Según un estudio internacional publicado por Europa Press en el 2018, España es el segundo país con más casos de alopecia (caída del cabello) a nivel mundial, alcanzando un porcentaje de 42,60 %, afectando tanto a hombres como a mujeres. De esta cifra, más del 90 % de los casos se tratan de alopecia androgénica, por lo tanto, se pueden tratar.

En este sentido, la fototerapia es un tratamiento capilar no invasivo con luces LED que provoca el crecimiento del cabello. Esta terapia estimula el flujo sanguíneo del cuerpo cabelludo, ayudando a detener la caída del cabello; y, en Madrid y Galicia, uno de los centros especializados en este tipo de procedimientos es la Clínica Capilar Laura Agrelo.

¿Cuáles son los beneficios de la fototerapia? La terapia de luz LED promueve el crecimiento de los folículos pilosos que están en formación, fortaleciendo a su vez el metabolismo. De la misma forma, estimula el crecimiento de folículos más gruesos, no produce quemaduras ni molestias, ayuda a la eliminación de toxinas que dañan el folículo piloso, detiene la caída del cabello y aumenta la densidad y el brillo del cabello.

Estos tratamientos capilares son aptos tanto para hombres como para mujeres con pérdida de cabello a causa de una enfermedad, medicación o causas hereditarias. Además, las sesiones de fototerapia tienden a realizarse una vez por semana, durante 10 semanas. Como todo procedimiento médico o estético, no cualquiera tiene la capacidad para implementar este tipo de tratamientos. Por esta razón, la Clínica Capilar Laura Agrelo ofrece un servicio médico efectivo y atención personalizada a sus pacientes, lo cual le permitió formar parte de los Centros Premium TMF (Tu Medicina Financiada), reconocimiento que representa un sello de “calidad garantizada”.

Motivos de la caída del cabello Comúnmente, una persona suele perder entre 50 y 100 hebras de cabello diariamente de media, pero suelen crecer hebras nuevas al mismo tiempo, por lo que no se percibe. Sin embargo, la caída de cabello (o alopecia) ocurre cuando una nueva hebra no reemplaza la que se cayó.

La causa más común de este problema se debe a antecedentes familiares, lo que se conoce como alopecia androgénica. Entre otras de las causas de la caída del cabello, están los cambios hormonales y las afecciones médicas, como efecto secundario de algún medicamento o suplemento, a causa del estrés, radioterapia o por tirar mucho del cabello en el momento de peinarse.

Según la razón de la caída del cabello, se establece un tratamiento específico para tratar este problema. Aun así, uno de los procedimientos más efectivos es la fototerapia empleada en la Clínica Laura Agrelo, donde utilizan tecnologías de última generación, garantizando seguridad, rentabilidad y eficacia, con más de 25 años de servicio de calidad que la avalan.

