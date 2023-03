Apps conectadas a ERP para simplificar la gestión empresarial Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 12:25 h (CET) El alcance que han logrado las aplicaciones móviles o apps es innegable, en un contexto en el que todo se puede resolver con un smartphone. Por esa razón, la mayoría de las empresas están optando por la creación de este tipo de herramientas para impulsar las ventas en sus negocios.

No obstante, la concepción de las apps solo para relacionarse con los clientes parece haber quedado atrás. Según explica la firma española AKX Development, ahora ha surgido una nueva generación de apps conectadas a ERP (enterprise resource planning). La idea es dar un plus de movilidad a estas herramientas.

Unir lo mejor de las dos herramientas El auge de los softwares ERP en la gestión de los recursos de las empresas ha sido evidente en los últimos tiempos. Con sus funcionalidades incrementadas, este tipo de herramientas informáticas tiene presencia en todas las fases productivas de las compañías, automatizando procesos y orientando decisiones importantes.

El equipo de AKX Development ha llevado estos programas a un nuevo nivel, integrándoles apps para que puedan ser gestionados desde cualquier lugar con un móvil. Es la conjunción de dos fenómenos de la tecnología moderna, para que la gestión de la compañía no requiera de la presencia física ante un ordenador.

Los expertos de esta compañía especializada indican que gracias a estas apps conectadas al ERP se pueden realizar múltiples tareas. Entre ellas, mencionan la gestión de una entrega de pedidos o la firma electrónica de documentos importantes. Estas aplicaciones también hacen posible la supervisión, revisión y confirmación de la recepción de materiales o la revisión de documentos.

Toda la experiencia en función de las apps conectadas a ERP La empresa AKX Development aclara que no es nueva en la creación de soluciones tecnológicas de vanguardia. Es una empresa de desarrollo web que cuenta con años en el mercado, diseñando sitios web funcionales mediante el uso de CMS. Su equipo genera sus propias temáticas y pluggins para adaptar las páginas a las necesidades de cada empresa.

También disponen de una unidad que se ocupa de la creación de apps para los sistemas operativos de IOS y Android. Se han especializado en el desarrollo de aplicaciones híbridas, lo que permite su uso en diferentes plataformas. Gracias a esa experiencia, han concebido estas soluciones integrales que se pueden manejar desde el smartphone.

Desde ahora, hacer seguimiento de todos los procesos productivos desde el móvil es una posibilidad. Los miembros de AKX Development aseguran que con este avance los emprendedores se pueden olvidar del papeleo y de estar atados a una oficina. Con las apps conectadas a ERP se puede dirigir el negocio de forma remota con la misma efectividad que ofrece la gestión presencial.

