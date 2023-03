Marimar Martín es experta en diseño de interiores Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de marzo de 2023, 10:33 h (CET) En la actualidad, existen en España muchas empresas especializadas en diseño de interiores que envían trabajadores a ofrecer servicios sin ninguna iniciativa propia, con poca creatividad y escasa relevancia por hacer un trabajo que satisfaga al cliente.

En este camino, muchos ven la decoración como un trabajo o una actividad más, pero en realidad es arte. Así lo siente Marimar Martín, a quien le apasiona crear hogares, diseñar espacios y plasmar estilo de interiores. La mujer se dedica a la consultoría sobre decoración y cuenta con una vasta experiencia en el sector del mueble.

La importancia del diseño de interiores No es lo mismo la combinación de blanco y negro que el color madera, tampoco lo es una mesa redonda que una circular o unas cortinas de tela que unas black out. Los detalles son los que definen el estilo en el diseño de interiores.

Se trata de una parte muy importante al pensar un hogar, porque dependiendo de cómo sea su decoración se transmitirá distintas sensaciones y sentidos. En este sentido, la clave de esta disciplina artística es que el especialista a contratar logre plasmar lo que el cliente desea que su casa, su negocio o su habitación produzcan en sus inquilinos y visitantes.

La síntesis de la pasión por la decoración y el diseño en una sola mujer Contratar a una empresa o persona para el diseño de interiores no es una tarea sencilla, ya que no todos los profesionales irradian confianza. Sin embargo, esta elección se vuelve más sencilla al conocer a Marimar Martín. Se trata de una mujer rural, fan de la tecnología y las nuevas plataformas digitales, que se ha convertido en una referencia en el sector del mueble a nivel nacional.

La especialista brinda servicios de consultoría sobre muebles y decoración tanto para empresas como para particulares. Asimismo, proviene de una familia que se dedica a vender muebles desde hace casi cincuenta años. A raíz de ello, desarrolló su vocación y su pasión por el diseño de interiores, y se desempeña en el sector hace más de veinticinco años. En este camino, en cada uno de sus trabajos, Marimar Martín busca crear hogares y dar formas a los sueños de sus clientes.

A pesar de ser una mujer que se crio en el campo e incluso fue alcaldesa del pequeño pueblo El Tiemblo Avila, Marimar Martín domina de forma natural las nuevas tecnologías y las plataformas digitales. En este sentido, la decoradora de interiores no solo brinda servicios reconocidos dentro del sector en toda España, sino que también crea contenido en sus redes sociales para acercar consejos y ayudar a las personas a crear sus propios hogares.

