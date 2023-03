¿Cuál es el papel de los funnels en la automatización de empresas? Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 22:49 h (CET) A partir de que las empresas, centradas en obtener mejores resultados a un coste más bajo y con menos esfuerzo, han priorizado desarrollar sus actividades de una forma más ágil y efectiva, la automatización adquiere cada vez más importancia en el universo empresarial.

En este escenario, la empresa Funneltropia trabaja como agencia de funnels de venta automatizada. Con sede en Madrid, la compañía liderada por Israel Huerta brinda a sus clientes una gama de herramientas para gestionar y automatizar procesos internos, así como también para ejecutar campañas de marketing.

Cómo automatizar un negocio El servicio digital automatizado estimula a las empresas a eliminar tareas administrativas manuales, como gestionar bases de datos, responder emails, realizar facturaciones o efectuar seguimientos de clientes. De esta forma, la herramienta ayuda a realizar una inversión menor, a optimizar recursos y a reducir el margen de error humano.

Funneltropia, con un equipo de profesionales experimentados, crea una estrategia embudo para cada compañía. Un funnel de ventas es un sistema por el cual un individuo que desconoce la marca, a través de diversas acciones, pasa a ser un cliente fidelizado y que confía en la compañía. Con esto, se contempla un proceso de captación de clientes a gran escala, su retención a largo plazo y una guía durante el proceso hasta concretar la venta.

El marketing automation incluye prestaciones tales como la automatización del email marketing, el diseño de embudos para webinars automatizados y la automatización de ventas, facturación, tareas del negocio y atención al usuario.

Trabajar con una agencia especializada en funnels asegura aumentar el ratio de conversión, debido al recorrido que el cliente experimenta durante su estadía online, que lo lleva a cerrar operaciones automáticas.

También contribuye a generar un flujo constante de usuarios; se ahorra tiempo con un mecanismo que funciona 24/7 y que permite cerrar ventas incluso en horas no laborables. Funneltropia, mediante una plataforma de automatización, proporciona a sus clientes campañas de mailing y correos de engagement, que posibilitan generar compras o inducir automáticamente visitas a una web.

Lograr ventas sin estrés Existen muchos emprendedores que, con la gran cantidad de tareas que implican sus negocios, no llegan al final del día. Gracias al equipo profesional de Funneltropia, es posible facturar más sin estrés, mediante la automatización de tareas operativas y ventas.

El tipo de estrategias que implementa la agencia abarca marketing automation con acciones de piloto, como email marketing (newsletter, calendario editorial o active campaign, entre otros), facturación y atención al cliente; funnels de ventas para que los clientes ganen confianza en la marca, a través de métodos como webinars automatizados, captación de leads (clientes potenciales) e infoproductos; y planes efectivos de posicionamiento SEO en diversos buscadores.

Se puede conseguir más información sobre los servicios que ofrece esta compañía contactando a través de los canales disponibles en su página web.

