¿Cuándo se deja de ser un profesional y se pasa a ser un negocio?, con José David Fernández Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 18:46 h (CET) Los modelos de negocio es la forma en la que una organización obtiene beneficios a partir de sus productos o servicios. En otras palabras, hace referencia a los planes que diseñan las compañías para generar ingresos y crear valor para sus clientes.

Este proceso es crucial para cualquier marca que quiera tener éxito en el mercado. En líneas generales, el diseño de una metodología eficaz no es algo que resulte sencillo, ya que no solo se requiere de pasión, sino también de conocimientos. La mejor opción que pueden tomar los empresarios y emprendedores es buscar apoyo en profesionales como José David Fernández, quien ofrece servicios de consultoría empresarial.

¿Qué modelos de negocio existen? Los modelos de negocio existentes son varios. Uno de los más comunes es el de venta directa. El mismo se relaciona con la venta de productos que se hace directamente a los consumidores a través de una tienda física u online. Este modelo se utiliza en una amplia variedad de industrias, desde la alimentación hasta la moda. También está el freemium, en el que se ofrece una versión gratuita de algo con la opción de actualizar a una versión premium por una tarifa. Esto se suele utilizar a menudo en la industria del software y los servicios en línea.

Por su parte, el modelo fabricante se enfoca en la producción de bienes o productos que son vendidos directamente a los consumidores o a través de intermediarios. A su vez, está el llamado distribuidor. Este se centra en la venta de sectores de diferentes fabricantes.

Las franquicias son otro modelo de negocio popular. En este una empresa otorga el derecho a otra para que utilice su marca, productos y servicios a cambio de una tarifa inicial y una participación en las ganancias.

Finalmente, destaca el modelo de comercio electrónico, que se enfoca en la venta de productos y servicios a través de internet, y el de publicidad, que consiste en la venta de espacio publicitario a otras empresas con el fin de promocionarse.

Las claves para tener un negocio exitoso Independiente del modelo de negocio elegido, los emprendedores no deben perder el foco del éxito. Generalmente, los emprendimientos comienzan sin empleados y giran en torno a algo que se sabe hacer bien. Sin embargo, cuando el emprendimiento crece, hay que hacer innumerables tareas, entre ellas, la de gestionar. La falta de conocimientos en el área puede ser fatal, pues no permite avanzar y, mucho menos, generar ingresos.

Para aprender a gestionar, se puede buscar apoyo en José David Fernández, quien ofrece un servicio de consultoría, acompañamiento y mentorización para negocios más rentables y sostenibles de cualquier sector.

Cabe destacar que quienes opten por una consultoría deben hacer un pago inicial para que el especialista haga una investigación de marca. Después se realiza un pago mensual sin permanencias.

