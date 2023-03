¿Qué es el sérum de Bakuchiol y por qué ha ganado popularidad? Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 18:06 h (CET) Para aquellos que buscan un tratamiento vegano y natural para el cuidado de la piel que sea comparable a los mejores productos de retinol del mercado, existe Bakuchiol.

El sérum de Bakuchiol es una alternativa natural para conseguir los beneficios del retinol sin causar daños en la piel. Se pueden descubrir todos sus usos y más aquí.

¿Qué es el Bakuchiol? El Bakuchiol es una planta medicinal utilizada tradicionalmente en la medicina ayurvédica que se ha vuelto recientemente popular en el ámbito de la belleza por sus beneficios. Se extrae a partir de Psoralea corylifolia, una planta medicinal de la India. También se obtiene de otras fuentes vegetales, como la Psoralea glandulosa, Pimelea drupaceae, Ulmus davidiana, Otholobium pubescens y Piper longum. Debido a este origen vegetal, algunos lo llaman el “retinol vegano”. Es conocida como el retinol natural, puesto que proporciona algunos de los mismos beneficios sin los diferentes efectos secundarios relacionados con los productos químicos.

¿Cuáles son los beneficios del Bakuchiol para la piel? Los beneficios del Bakuchiol para la piel incluyen mejorar la tonalidad, hidratar, suavizar y blanquear la piel. Ayuda a minimizar el aspecto de las líneas finas y cicatrices, y suaviza los signos de envejecimiento como arrugas y líneas de expresión. Al mismo tiempo, ayuda a reducir la producción de aceites en la piel con propiedades antioxidantes que ayudan a combatir los daños causados por los radicales libres.

¿Es el Bakuchiol una sustituta útil del retinol? Aunque no es tan potente como el retinol, el Bakuchiol ofrece numerosos beneficios para la piel. Como producto a base de plantas, es menos irritante que el retinol y lo hace una excelente opción para pieles sensibles o secas. Se ha demostrado que tiene capacidades antiinflamatorias y exfoliantes, por lo que no solo ayuda a suavizar la piel, sino también a tonificarla y mejorar la producción de colágeno para evitar la formación de arrugas.

¿Cómo se usa el sérum de Bakuchiol? A continuación, los expertos de HealthnBeauty4Men explican como usar el sérum de Bakuchiol, la alternativa vegana al retinol.

Primero no es necesario tener un cuidado especial al usarlo. El Bakuchiol no tiene efecto de fotosensibilización como el retinol sintético.

Segundo, para lograr los mejores resultados, el sérum se recomienda aplicar dos veces por día. Es importante usarlo como último paso en el entrenamiento de limpieza y antes de la crema hidratante.

Finalmente, el sérum de Bakuchiol es ideal para pieles sensibles. No provoca irritaciones, ni manchas en la piel.

¿Es seguro el sérum de Bakuchiol para todo tipo de pieles? Sí, el sérum de Bakuchiol es seguro para usar en todo tipo de pieles y es particularmente útil como tratamiento para aquellas con piel sensible o que desean evitar los productos químicos o artificiales.

La Dra. Zoe Diana DRAELOS, del Dermatology Consulting Services, publicó un estudio:

“Evaluación clínica de una crema hidratante antienvejecimiento de Bakuchiol basada en la naturaleza para pieles sensibles”, donde demuestra que el Bakuchiol es seguro para pieles sensibles. Además, en este estudio, revela que los beneficios son similares que los obtenidos con el retinol.

El Bakuchiol también es un excelente tratamiento antienvejecimiento porque estimula la producción natural de colágeno. Esto ayuda a mejorar dramáticamente textura y elasticidad de la piel, permitiendo que luzca más joven.

Desde HealthnBeauty4Men recomiendan el nuevo Bakuchiol Pump, un sérum con retinol vegano, asociado con extracto de manzana y de Jania Rubens.

Redacción: Marouane ZAHIR

Imágenes: HealthnBeauty4Men

